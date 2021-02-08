ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اعتقال رجل في برلين بعد تفجير قنبلة في فناء مبنى سكني

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:38 م
على صالح
ألقت قوات الشرطة الألمانية القبض على رجل يبلغ من العمر 29 عامًا في العاصمة برلين بعد أن فجر قنبلة في باحة مبنى سكني؛ وقال مكتب المدعي العام في برلين اليوم الاثنين إنه تم العثور على تسع عبوات ناسفة أخرى في شقته.

وبعد تفجير عبوة ناسفة في 4 فبراير في باحة مبنى سكني في شوينبيرج في برلين، صدر أمر بالقبض على رجل يبلغ من العمر 29 عاما لارتكابه انتهاكات مختلفة لقانون المتفجرات. 

وتم العثور على 9 قنابل أخرى محلية الصنع في شقته، وفقا لما قال المكتب في بيان على تويتر.

وأطلق سراح المعتقل الثاني في مكان الانفجار بعد تفتيش شقته.

وفي وقت سابق ، قالت شرطة برلين إن رجلين اعتقلا مساء يوم 4 فبراير، للاشتباه في تورطهما في الانفجار الذي وقع في فناء مبنى سكني. خلال عملية تفتيش في الفناء، تم العثور على عبوة ناسفة ثانية.

كما تم العثور على مواد كيميائية مشبوهة في منزل أحد المعتقلين. 

وقالت شرطة المدينة إن التحقيق جار في جميع الاتجاهات.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كالأفلام.. لحظة إنقاذ عمال من نفق تحت الأرض بعد الانهيار الجليدي في الهند | فيديو

في يومه العالمي .. أعراض الصرع لكل الأعمار

على ذوق بنتها .. ابنة هيفاء وهبي تجذب القلوب بإطلالة مختلفة