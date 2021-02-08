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السودان: سلام المنطقة يتطلب تسوية شاملة للقضية الفلسطينية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:42 م
وكيل وزارة خارجية
وكيل وزارة خارجية السودان
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هاني حسين
أبدى محمد شريف وكيل وزارة الخارجية بجمهورية السودان، ترحيب بلاده بمبادرة مصر والأردن بعقد اجتماع الجامعة العربية للحديث عن دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف محمد شريف، في كلمته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، "شهدت الفترة الماضية تحديات لها تأثير مباشر على الأمن القومي والعربي والدولي وهناك استمرار عدد من الصراعات في الدول العربية".

وتابع محمد شريف "السلام والاستقرار في المنطقة لن يأتي دون تسوية شاملة للصراع الاسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 76 وفق قرارات الشرعية الدولية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأكد محمد شريف "ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإلغاء خطة الضم الاسرائيلية والمستوطنات وعدم المساس بوضع القدس الشرقية ورفض نقل سفارات الدول الأجنبية للقدس".

وقال محمد شريف "نؤيد دعوة رئيس فلسطين لتحريك جهود السلام والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، مختتما "لقد شهد العالم هذا العام ظروف استثنائية بسبب تفشي جائحة كورونا وبخلاف الخسائر في الأرواح تأثر الاقتصاد العالمي تأثر سلبي جراء الانكماش والذي بدوره أثر على اقتصاديات كل دول العالم".

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