ضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم أهمها.. برلماني يعدد مزايا كارت الفلاح الذكي

قال النائب، هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مشروع كارت الفلاح الذكي، من الملفات الهامة التي تتبناها القيادة السياسية، موضحًا أن هذا المشروع يهدف في المقام الأول إلى بناء منظومة حديثة للزراعة وتطوير القطاع الزراعي.





وعن أهمية مشروع كارت الفلاح الذكي، أوضح رئيس لجنة الشئون الزراعية أنه سيسهم في توضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة ، و القضاء على الحيازات الوهمية ، فضلًا عن الحد من انتشار السوق السوداء للأسمدة، لافتًا إلى أنه من خلال هذا الكارت سيتم توزيع الأسمدة بالكميات المطلوبة بناءً على مساحة الأراضى المسجلة على الكارت، حيث أنه يعد بمثابة قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين، تساعد في تحديد الكميات المطلوب توفيرها من الأسمدة والتقاوى ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة في الجمعيات والمديريات الزراعية.

وأكد " الحصري" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" على أن هذه المنظومة من شأنها تحقيق العديد من المزايا ، أهمها :

ضبط منظومة الخدمات، تقديم الدعم الفني الكامل للفلاح بهدف التوسع في الرقعة الزراعية، فضلًا عن توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة، وضبط منظومة توزيع الأسمدة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وكذا سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الانتاج المختلفة.

جاء ذلك بعد أن قال الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذى لمشروع كارت الفلاح، كارت الفلاح الذكي عبارة عن تحويل البطاقة الورقية إلى كارت مميكن وهذا في إطار تحول الدولة المصرية للعمل بالرقمنة.





وأضاف محمد يوسف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الكارت المميكن يحتوي على جميع معلومات المزارع وعلى حيازته لكمية الأراضي الزراعية ويتم ربط هذا ببطاقة الرقم القومي لكل مواطن يمتلك أرض زراعية مؤكدا أن الكارت يعمل على دعم الفلاح المصري.



