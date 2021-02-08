"في عنق الزجاجة".. رواية جديدة لـ محمود نجيب

تعاقد الكاتب والسيناريست محمود خالد نجيب، مع دار "المصري" بالقاهرة لنشر وتوزيع روايته الجديدة " في عنق الزجاجة" التي ستكون ضمن إصدارات "المصري" خلال معرض القاهرة للكتاب القادم .
وقال محمود نجيب إن الرواية تتضمن أحداثا حول شاب عربي يقيم مع عائلة انجليزية أثناء بعثته الدراسية، و مع مرور الأيام يجد نفسه مصادفة في مواجهة مؤامرة رهيبة تهدد دولته، وحياته، وتغزو أحداث الرواية العقل بأن هناك خيرا وشرا كامنان داخل النفس البشرية، وعلى المرء تحريك نفسه نحو الخير وعندما وجود صراع بينهما يحاول الضغط على عناصر الشر فيها وإحباط الغرائز وتحويل الطاقة لاتجاه الخير، لا في اتجاه الشر، كل هذا في إطار اجتماعي وبأسلوب ممتع وعميق.