"في عنق الزجاجة".. رواية جديدة لـ محمود نجيب

تعاقد الكاتب والسيناريست محمود خالد نجيب، مع دار "المصري" بالقاهرة لنشر وتوزيع روايته الجديدة " في عنق الزجاجة" التي ستكون ضمن إصدارات "المصري" خلال معرض القاهرة للكتاب القادم .



