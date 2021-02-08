ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

"في عنق الزجاجة".. رواية جديدة لـ محمود نجيب

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:00 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
تعاقد الكاتب والسيناريست محمود خالد نجيب، مع دار "المصري" بالقاهرة لنشر وتوزيع روايته الجديدة " في عنق الزجاجة" التي ستكون ضمن إصدارات "المصري" خلال معرض القاهرة للكتاب القادم .
 

وقال محمود نجيب إن الرواية تتضمن أحداثا حول شاب عربي يقيم مع عائلة انجليزية أثناء بعثته الدراسية، و مع مرور الأيام يجد نفسه مصادفة في مواجهة مؤامرة رهيبة تهدد دولته، وحياته، وتغزو أحداث الرواية العقل بأن هناك خيرا وشرا كامنان داخل النفس البشرية، وعلى المرء تحريك نفسه نحو الخير وعندما وجود صراع بينهما يحاول الضغط على عناصر الشر فيها وإحباط الغرائز وتحويل الطاقة لاتجاه الخير، لا في اتجاه الشر، كل هذا في إطار اجتماعي وبأسلوب ممتع وعميق.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

روافد تصدر طبعة مصرية من "مقصلة الحالم " لجلال برجس

واقعة تنمر السبب في كتابتها.. مؤلف "ثلاثة رابعهم كلبهم": الرواية واقعية خيالية في آن واحد

الفن الهابط تنتجه أممٌ عليلة

دار النخبة تطرح رواية الصدفة المتوفية لـ إيمان المشهوري

استدعاء ذاتى.. رواية للأمريكى بليك كراوتش

في عنق الزجاجة.. رواية جديدة للكاتب محمود نجيب

ترشيحاتنا

التخطيط: 19% انخفاضا في عدد الوفيات بالأمراض المزمنة و30% بحوادث الطرق

جلسة استغرقت دقائق .. الخطيب يوجه رسائل مهمة لـ لاعبى الأهلى قبل مواجهة بايرن ميونخ

مدبولي يستعرض خطوات منظومة التراخيص الجديدة.. ويٌكلف بالتنسيق مع البرلمان

على ذوق بنتها .. ابنة هيفاء وهبي تجذب القلوب بإطلالة مختلفة

خاص| أسطورة ألمانيا ل صدي البلد: أعرف الأهلي بفضل هاني رمزي.. ومصر مجنونة بكرة القدم

السعودية.. قرار عاجل بإغلاق 10 مساجد بسبب كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كالأفلام.. لحظة إنقاذ عمال من نفق تحت الأرض بعد الانهيار الجليدي في الهند | فيديو

في يومه العالمي .. أعراض الصرع لكل الأعمار

على ذوق بنتها .. ابنة هيفاء وهبي تجذب القلوب بإطلالة مختلفة