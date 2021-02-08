29 سنة وأم لرضيع.. خلود انتصرت على حزن وفاة زوجها بالكتابة: بنصور أول فيلم

شابة عشرينية تعرضت للكثير من اليأس والإحباط بعد تعرضها لمأساة صادمة حولت حياتها رأسا على عقب، لتبدأ رحلتها في التحدي والكفاح بمفردها لتحقيق حلمها.





«كتابة إيه وكلام فارغ إيه اللي هتضيعي عليه وقتك ؟» كانت هذه هي الجملة الأولى التي سمعتها خلود خالد من المقربين منها بعد وفاة زوجها وتحملها مسئولية تربية طفلها بمفردها، وتروي لـ «صدى البلد» قصتها التي بدأت بوفاة زوجها في 24 يونيو عام 2019.





تحولت حياة خلود صاحبة الـ 29 عاما، رأسا على عقب بعد تاريخ وفاة زوجها من ربة منزل صغير وسعيد إلى أرملة وأم لطفل كان عمره حينها لا يزيد عن 3 أشهر، وتقول : "كان مطلوب مني أربيه لوحدي و أحافظ عليه".





عملت خلود كثيرا في مجالها فهي خريجة كلية العلوم جامعة الإسكندرية، ولكنها لم تجد أن هذا العمل هو ما سيحقق طموحها، وتقول: "ما لقيتش نفسي في الشغل ده وما حبيتش ابقي من غير طموح و كل مرة كنت بسيب الوظيفة بمزاجي لانى مش مبسوطة فيها".





هذا الشعور كان كفيل لها بألا تحدث أي تقدم للمكان التي تعمل به، لتعيد التفكير في شغفها القديم وهو الكتابة حيث حاولت لمدة 7 سنوات قبل الزواج لإيصال كتاباتها إلى النور، نجحت خلالها في نشر رواياتها عبر الإنترنت فقط ومنها رواية «أولاد الشمس» التي حققت نجاحا بعد نشرها.





نجحت خلود في شر أول رواية ورقية لها وهي «لعنة الغراب الأسود» التي شاركت بها في معرض الإسكندرية للكتاب الماضي، وتقول: "أتمنى تحقيق النجاح التي تستحقه الرواية وتحويلها لسيناريو مسلسل قصير".





انضمت خلود إلى مبادرة الفن للجميع لإنتاج أفلام قصيرة و طويلة بجهود ذاتية و لمناقشة قضايا مجتمعية هامة، وحاليا يتم تجهيز التصوير لأول أعمالهم وهو فيلم "فتحي يا وردة"، وتقول خلود: "الفيلم فكرتي و قصتي.. وبطولة ميرنا وليد و تامر فرج و احمد عبد السلام و نخبة من النجوم الشباب متطوعين جميعا لدعم مبادرتنا و إظهار حلمنا للنور".





وتستكمل عن الفيلم أنه غير تجاري وسيتم المشاركة به في المهرجانات العربية والأجنبية نظرا لدعم المجلس القومى للمرأة، وتقول: "لا يصل الانسان الي حديقة النجاح دون ان يمر بمحطات التعب والفشل واليأس.. وصاحب الارادة القوية لا يطيل الوقوف عند هذه المحطات".