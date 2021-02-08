الرئيس السيسي يتفقد العاصمة الإدارية.. فيديو

نفذ الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية صباح اليوم، إلى العاصمة الإدارية الجديدة واطلع على الموقف التنفيذي والانشائي لعدد من الاحياء والمنشآت منها مركز مصر الثقافي الاسلامي الذي يحتوي على احد أكبر المساجد في العالم وهو مسجد مصر بسعة 107 آلاف مصل وترتفع مآذنه بطول ١٤٠ مترا.









ويتضمن مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ قرآن للرجال والسيدات والأطفال كما يحتوي على ساحة انتظار للسيارات وجراج متعدد الأدوار ( ۷ أدوار ) بسعة اجمالية ٣٠٠٠ سيارة.









كما تفقد ايضًا مبنى مجلس النواب "البرلمان" بالعاصمة الإدارية، وهو الاكبر في الشرق الاوسط وتسع القاعة الرئيسية ١٠٠٠ عضو بمسطح ٣ أضعاف المبنى الحالي للبرلمان بالقاهرة، وملحق بالقاعة الرئيسية مجموعة مبانٍ خدمية منفصلة تشمل دور عبادة، ومركزا طبيا.









وتفقد الرئيس أيضا مبنى للشرطة، ووحدة إطفاء وسجل مدنى، وقاعات استماع، ومركز اعلامي، ومركز معلومات، ومركز تدريب، إضافة الى المسطحات الخضراء. كما تعلو القاعة الرئيسية قبة وسطية تعد من أكبر القباب التى تم تنفيذها على مستوى العالم.