جلسة استغرقت دقائق .. الخطيب يوجه رسائل مهمة لـ لاعبى الأهلى قبل مواجهة بايرن ميونخ

حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على عقد جلسة لمدة دقائق مع لاعبى الأهلى بعد انتهاء المحاضرة الفنية التى عقدها بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق مع لاعبى الفريق قبل التحرك لملعب مباراة بايرن ميونخ الألمانى.





ويلتقى فى الثامنة مساء اليوم الأهلى مع بايرن ميونخ الألمانى فى الدور قبل النهائى بكأس العالم للأندية المقامة حاليا فى قطر.





وقال الحطيب فى كلماته المعدودة للاعبين : " ممكن كل لاعب يكسب بطولة افريقيا مرة واتنين .. لكن من الصعب التواجد فى مثل هذه اللحظة واللعب مع بطل أوروبا وفريق بحجم بايرن ميونخ فى مباراة رسمية وبطولة رسمية " .

وأضاف الخطيب فى كلماته للاعبين : " العبوا باسم الأهلى وروح الفانلة الحمراء .. ما حدش فى مصر منتظر منكم غير الاداء المشرف وتقديم أفضل ما لديك لتحقيق كل ما تحلمون به " .





ومن المقرر أن يتحرك لاعبو الأهلى بعد قليل الى ملعب مباراة بايرن ميونيخ على أن يعلن الجنوب افريقي بيتسو موسيمانى تشكيل الفريق بعد قليل .