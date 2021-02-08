ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قنبلة جديدة.. كيف أنقذت شركة ألمانية مرفأ بيروت من كارثة محققة؟

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:17 م
شركة ألمانية تنقذ
شركة ألمانية تنقذ مرفأ بيروت من كارثة محققة
Advertisements
قسم الخارجي
بعد نحو 6 أشهر على انفجار مرفأ بيروت، كاد أن يشهد الميناء اللبناني كارثة مدمرة، نظرا وجود أطنان من المواد الكيميائية الشديدة الخطورة، التي تراكمت في الميناء على مدى عقود، ما يشكل تهديدا مروعا للسكان.

ورغم صعوبة المهمة، تمكنت شركة "كومبي لفت" الألمانية المكلفة بإخلاء مرفأ بيروت من مواد كيميائية خطرة كانت مخزنة فيه على مدار السنوات الماضية، من إنقاذ المرفأ من كارثة محققة.

واتفقت الشركة مع الحكومة اللبنانية على إزارة المواد المخزنة في نحو 52 حاوية، بعد أكثر من 3 أشهر على انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس الماضي وأسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف.

وذكر موقع "ليبانون ديبايت" أن شركة "كومبي لفت" أكدت أنها تساعد لبنان في منع حدوث "كارثة تدميرية ثانية" مثل تلك التي حدثت في أغسطس.

وخلال عملية التنظيف والتنقيب، عثرت الشركة على 52 حاوية تحتوي على أكثر من 1000 طن من المواد الكيميائية.

وقال المدير التنفيذي للشركة الألمانية هيكو فيلدرهوف "ما وجدناه أشبه بقنبلة ثانية في المرفأ"، موضحا أنه تذكر كلام والده عن الحرب العالمية الثانية، لأنه لم ير شيء مثل هذا من قبل.

وتابع "لا أحد يريد معرفة تفاصيل الـ 52 حاوية، لا الأجهزة الامنية ولا سلطات المرفأ ولا حتى الجمارك".

وأشار إلى ضرورة تدريب موظفي المرفأ على التعامل مع هذه المواد بإعتبارها شددة الإنفجار"، مضيفا "لا أحد هناك يعرف الإجراءات اللازم إتباعها".

وأكمل حديثه "الخطر ما زال موجودًا.. هناك 5 سفن مدمِرة في الميناء يجب التخلص منها، وسوف نقوم بهذه المهمة".

بدوره أبلغ السفير الألماني لدى لبنان  أندرياس كيندل، الرئيس ميشال عون أن العملية اكتملت وأصبحت المواد جاهزة للشحن إلى خارج لبنان.

واستقبل الرئيس اللبناني السفير الألماني اليوم الاثنين في قصر بعبدا، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وكانت الشركة قالت إنه تم العثور في الحاويات المذكورة على  كل من حمض الفورميك، حمض الهيدروكلوريك، حمض الهيدروفلوريك، الأسيتون، بروميد الميثيل، حمض الكبريتيك، حمض فوق أوكسي أسيتيك، هيدروكسيد الصوديوم، وجليسيرينات مختلفة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

يجب أن يشمل الجميع.. جنبلاط يعلق على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

مسئول لبناني يحمل مسئولية انفجار المرفأ للرئيس عون.. ويحذر من فتنة طائفية

الرئيس اللبناني يوجه طلبًا للسفير الألماني بشأن انفجار مرفأ بيروت

ترشيحاتنا

السعودية.. قرار عاجل بإغلاق 10 مساجد بسبب كورونا

عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود في فندق بدون حضور الصحفيين

وزير التعليم: تابعوا كل ما يخص منهج «القيم واحترام الآخر» عبر هذا الرابط

تويوتا تستدعي سياراتها في مصر وعلى رأسها كورولا.. تفاصيل

مدبولي يستعرض خطوات منظومة التراخيص الجديدة.. ويٌكلف بالتنسيق مع البرلمان

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ.. وكهربا أساسيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كالأفلام.. لحظة إنقاذ عمال من نفق تحت الأرض بعد الانهيار الجليدي في الهند | فيديو

في يومه العالمي .. أعراض الصرع لكل الأعمار

على ذوق بنتها .. ابنة هيفاء وهبي تجذب القلوب بإطلالة مختلفة