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وزير خارجية الصومال الفيدرالية: نعمل على إعادة الاستقرار إلى الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.. فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:50 م
وزير خارجية الصومال
وزير خارجية الصومال
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إبراهيم القادري
قال بلال محمد عثمان وزير خارجية الصومال الفيدرالية ، إنني أتقدم بالشكر والعرفان الى جمهورية مصر العربية على دورها في تفعيل التعاون العربي مؤكدا ان القضية الفلسطينية من أولى اهتماماتنا .

وأضاف بلال عثمان خلال كلمته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية ، أننا نعمل على إعادة الاستقرار الي الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مؤكدا اننا نعمل على تعزيز التضامن العربي والعمل علي توحيد الصف الداخلي للدول العربية .

واوضح بلال عثمان ، اننا نشيد بدور البرلمان العربي في الحفاظ علي وحدة وامن الصومال الفيدرالي مؤكدا انه يجب الوقوف إلى جانب الصومال لوحدة أراضيها وسلامة شعبها .
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