وزير خارجية الصومال الفيدرالية: نعمل على إعادة الاستقرار إلى الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.. فيديو

قال بلال محمد عثمان وزير خارجية الصومال الفيدرالية ، إنني أتقدم بالشكر والعرفان الى جمهورية مصر العربية على دورها في تفعيل التعاون العربي مؤكدا ان القضية الفلسطينية من أولى اهتماماتنا .
وأضاف بلال عثمان خلال كلمته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية ، أننا نعمل على إعادة الاستقرار الي الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مؤكدا اننا نعمل على تعزيز التضامن العربي والعمل علي توحيد الصف الداخلي للدول العربية .
واوضح بلال عثمان ، اننا نشيد بدور البرلمان العربي في الحفاظ علي وحدة وامن الصومال الفيدرالي مؤكدا انه يجب الوقوف إلى جانب الصومال لوحدة أراضيها وسلامة شعبها .