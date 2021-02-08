وزير خارجية الصومال الفيدرالية: نعمل على إعادة الاستقرار إلى الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.. فيديو

قال بلال محمد عثمان وزير خارجية الصومال الفيدرالية ، إنني أتقدم بالشكر والعرفان الى جمهورية مصر العربية على دورها في تفعيل التعاون العربي مؤكدا ان القضية الفلسطينية من أولى اهتماماتنا .





وأضاف بلال عثمان خلال كلمته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية ، أننا نعمل على إعادة الاستقرار الي الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مؤكدا اننا نعمل على تعزيز التضامن العربي والعمل علي توحيد الصف الداخلي للدول العربية .



