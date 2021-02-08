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أخبار العالم

أمريكا تكشف عن تحالف عسكري لتأمين مضيقي هرمز وباب المندب

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:38 م
كينيث ماكينزي
كينيث ماكينزي
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محمد عثمان
كشف قائد المنطقة المركزية الأمريكية، كينيث ماكينزي، اليوم الاثنين، عن تأسيس قوة بحرية مكونة من 33 دولة لتأمين مضيقي هرمز وباب المندب.

وقال ماكينزي خلال مشاركته لدى المؤتمر السنوي الأول لمعهد الشرق الأوسط، إن "الوجود الأمريكي في المنطقة يأتي من أجل ردع النظام الإيراني"، مشيرًا إلى أن "تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية يوفر لنا الفرصة لزيادة الاستقرار في المنطقة".

ولفت ماكينزي إلى أن الولايات المتحدة توفر حرية الملاحة في منطقتي مضيق هرمز وباب المندب، مضيفًا: "قمنا بتأسيس قوة بحرية من 33 دولة لتأمين تدفق التجارة ومنع الإرهاب في أعالي البحار".

وأشار قائد المنطقة المركزية الأمريكية إلى أن "القوة البحرية التي تم تشكيلها تضمن حرية الملاحة وتمنع أي تدخل شرير لوقف تدفق التجارة في مضيقي هرمز وباب المندب".

وأكد ماكينزي، أن تنظيمي داعش والقاعدة لا يزالان يشكلان تهديدًا للولايات المتحدة، وينبغي مطاردتهما أينما كانا.

وأثنى ماكينزي على التقدم الكبير الذي أحرزته القوات الأمنية العراقية العام الماضي في دحر تنظيم داعش الإرهابي، مضيفًا: "التقدم الذي أحرزته القوات العراقية سمح للولايات المتحدة بتخفيض عدد قواتها".
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