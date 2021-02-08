حبس "صدام".. سقط بـ 70 فرش حشيش في الإسماعيلية

أمر المستشار ياسر زيتون المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية اليوم الإثنين بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتجاره في مخدر الحشيش.





وكشفت التحقيقات التي باشرها علي مجدي مدير نيابة أول الإسماعيلية بسكرتارية كمال العيسوي عن ان المتهم ماجد.أ وشهرته "صدام" أحرز مخدر الحشيش المخدر بكميات كبيرة للاتجار بها علي نشاط واسع داخل مدينة الإسماعيلية.





وبحسب التحقيقات فان المتهم ألقت الشرطة القبض عليه وبحوزته 70 فرش من مخدر الحشيش وزنت حوالي 7 كيلو ونصف.





تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية من القبض علي المتهم ماجد.أ 33 سنة عاطل ومقيم بحي السلام وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة.





وردت معلومات إلي العميد مفيد فوزي مدير منطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية تفيد قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة علي نشاط واسع وتوزيعها علي صغار التجار داخل مدينة الإسماعيلية.





وبتكثيف تحريات العقيد محمد جميل وأحمد بلبولة وأحمد عبد الله وكلاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، توصلت لتحريات إلي استلام المتهم لشحنة قبل يومين تم تخزينها تمهيدًا لتوزيعها.





وتمكنت حملة مكبرة بمشاركة ضباط الإدارة من القبض علي المتهم وبحوزته 70 فرش حشيش ومبلغ مالي، وبمناقشته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بغرض الاتجار وان المبلغ المالي من حصيلة البيع.