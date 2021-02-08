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مندوب عمان بالجامعة العربية: القضية الفلسطينية أول اهتماماتنا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:56 م
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
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عادل نصار
قال السفير عبد الله بن ناصر مندوب سلطانة عمان في جامعة الدول العربية، إن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب يأتي في وقت شديد الحساسية، مضيفا أن القضية الفلسطينية في أول اهتمامنا.

وأضاف بن ناصر، في اجتماع طاري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أنه نثمن السلطة الليبية الحديدة ونأمل هذا التطور يساهم في تحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيدا بخطوة مصر والاردن فيما يخص القضية الفلسطينية. 

وتابع انه ندعم كل شي يساهم في القضية الفلسطينية ونرحب بالخطوات في المصالح بين الفصائل الفلسطينية 
ونرحب بالنتائج التي تعيد الزخم للقضية الفلسطينية.
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