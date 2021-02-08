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أخبار العالم

لافروف: الغرب يحاول جعل نافالني الموضوع الأول في الحوار مع روسيا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:47 م
لافروف
لافروف
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على صالح
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين، إن الغرب يحاول جعل نافالني الموضوع الأول تقريبا في الحوار مع روسيا.


يأتي ذلك فيما رفضت ألمانيا الطلب الرابع لمكتب المدعي العام الروسي بشأن حادثة الناشط المعارض أليكسي نافالني.


وتعليقًا على فيلم نافالني حول ما يسمى بـ "قصر بوتين"، قال لافروف إنه من المستحيل صنعه دون تعاون مع السلطات الألمانية، على الأرجح مع مخابرات البلاد. 


ووفقًا لوزير الخارجية الروسي، سألت موسكو برلين عن كيفية وصول نافالني إلى الأرشيفات المتعلقة بالرئيس فلاديمير بوتين، وأكدت ألمانيا أنه تم السماح بذلك.
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