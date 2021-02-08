الإمارات: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 .. وهذا طريق حل الصراع

أكد الإمارات اليوم الأحد، موقفها الداعم لإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967.





وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش خلال كلمته في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة إن "اجتماعنا اليوم يأتي في ظل تزايد الأزمات التي تتطلب منا عملا جماعيا للتعامل مع هذه التحديات بحكمة، ونؤكد موقفنا في دعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967".





وأضاف:"ابد من عمل جماعي وزيادة في التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات وتغليب الجهود الدبلوماسية لحل الأزمات التي تشهدها المنطقة".





وتابع:" يجب إطلاق عملية سلام ذات مصداقية على أساس قرارات الشرعية الدولية".





وشدد قرقاش على أن الإمارات "تواصل تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني، ونؤكد على استمرار مساعي الإمارات للقيام بدور إقليمي فاعل لإعادة الاستقرار للمنطقة".



