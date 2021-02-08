الترهوني يتعرض لإصابة قوية خلال مواجهة سموحة وإنبي

وجاء تشكيل سموحة على النحو التالي:





حراسة المرمى: الهاني سليمان.





خط الدفاع: رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أحمد جمال ومحمد الترهوني.





خط الوسط: محمود حليمو، أحمد حمص، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي وعبد الكبير الوادي.





خط الهجوم: حسام حسن.





ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أشرف، محمود عزت، أطهر الطاهر، علي غزال، محمد كناريا، إسلام جمال، رفيق كابو، ديريك نسيبامبي ومحمد نادي



