الترهوني يتعرض لإصابة قوية خلال مواجهة سموحة وإنبي

تعرض محمد الترهوني لاعب سموحة لإصابة قوية خلال كرة مشتركة مع جون أوكويي إيبوكا ونزول الطاقم الطبي لإسعافهما خلال خوض مباراة سموحة ونبي في اللقاء الذي يجمع بينهما الان ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري
وجاء تشكيل سموحة على النحو التالي:
حراسة المرمى: الهاني سليمان.
خط الدفاع: رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أحمد جمال ومحمد الترهوني.
خط الوسط: محمود حليمو، أحمد حمص، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي وعبد الكبير الوادي.
خط الهجوم: حسام حسن.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أشرف، محمود عزت، أطهر الطاهر، علي غزال، محمد كناريا، إسلام جمال، رفيق كابو، ديريك نسيبامبي ومحمد نادي