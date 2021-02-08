وزير التعليم: تابعوا كل ما يخص منهج «القيم واحترام الآخر» عبر هذا الرابط

لمعرفة كل ما يخص منهج «القيم واحترام الآخر» بما في ذلك فلسفته وأهدافه ومحتوياته وكيفية تناوله في الفصل:

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هذه الورش موعدها يوم الأربعاء الموافق ١٠ فبراير الساعة ٧:٠٠ مساءً:



