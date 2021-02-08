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تعليم

وزير التعليم: تابعوا كل ما يخص منهج «القيم واحترام الآخر» عبر هذا الرابط

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:51 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رسالة لجميع أولياء الأمور والمعلمين والمسئولين عن التعليم في المؤسسات المختلفة.

ودعا وزير التربية والتعليم الفئات المذكورة، إلى التسجيل الآن في ورش عمل نهضة مصر وبنك المعرفة المصري المختلفة ، لمعرفة كل ما يخص منهج «القيم واحترام الآخر» بما في ذلك فلسفته وأهدافه ومحتوياته وكيفية تناوله في الفصل:

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هذه الورش موعدها يوم الأربعاء الموافق ١٠ فبراير الساعة ٧:٠٠ مساءً:

وقال وزير التربية والتعليم : لمعرفة كيفية نمو المهارات الحياتية والإبداعية واللغوية خاصة باللغة العربية للطلاب من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي، والتعرف على أهم الدعائم والركائز القائم عليها منهج «تواصل» والإجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعًا ، يمكن الدخول يوم الأحد الموافق ٢٨ فبراير الساعة ٧:٠٠ مساءً ، على الرابط التالي :

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يمكن لمن يهمه الامر التسجيل الآن ليصل له رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المسجل به.

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