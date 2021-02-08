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حل الدولتين ضرورة.. تونس: يجب وضع حد لسياسة الأمر الواقع التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:52 م
مندوب تونس بالجامعة
مندوب تونس بالجامعة العربية
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هاني حسين
قال محمد بن يوسف المندوب الدائم لجمهورية تونس بالجامعة العربية، إن ما تشهده المنطقة العربية من بؤر لـ التوتر والنزاعات  يتطلب إرادة مشتركة لتعزيز العمل العربي المشترك وتطوير أواصر الثقة وتغليب المصالح العليا  للشعوب العربية.
 
وأضاف محمد بن يوسف في كلمته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، "بادرت تونس  بإجراء سلسلة من المشاورات مع عدد من الدول الشقيقة للتأكيد على رؤية مشتركة تستند للمرجعيات الدولية لدعم القضية الفلسطينية وإعادتها إلى صدارة الاهتمام الدولي".

وتابع محمد بن يوسف:"  ندعو الجموع الدولية إلى تكثيف جهودها لاستئناف المفاوضات في القضية الفلسطينية ووضع حد لسياسة فرض الأمر الواقع التي تنفذها سلطة الاحتلال ولكل المحاولات الرامية لتقويض حل الدولتين".

وأكد محمد بن يوسف "تونس  تؤكد استعدادها للمساهمة في أي تحالف اقليمي او دولي يحقق للشعب الفلسطيني مطالبه المشروعة ويمكنه من استرداد حقوقه وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة على حدود 67".

وناشد محمد بن يوسف "البدء في مفاوضات جادة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط، وصلابة الموقف العربي ووحدة الصف الفلسطيني شرط أساسي لتعزيز موقفنا التفاوضي لعملية السلام".

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