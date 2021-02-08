سامح شكري: جدول أعمال اجتماع المجلس الوزاري العربي يتضمن بندا واحدا ..فيديو

مشروع جدول أعمال الاجتماع على وزراء خارجية العرب والذي يتضمن بندا واحدا بعنوان تعزيز العلاقات العربية المشتركة. عرض سامح شكري وزير الخارجية خلال رئاسته الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية اليوم،





وقال سامح شكري خلال الاجتماع الطارئ، إن جدول الأعمال يتضمن أيضا بحث تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك لمواجهة الأخطار والتحديات المشتركة بين جميع الدول العربية.





وأوضح سامح شكري ، أ مشروع جدول الأعمال يتضمن التأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية، إضافة إ لى أن هناك مشروع قرار تم تقديمه من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وتم التعديل عليه وفقا لما توافق عليه من قبل جميع الدول. علىالفلسطينية،لىتقديمهالأردنية