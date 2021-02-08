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فن

ياسمين رئيس تتألق بالأحمر في أحدث ظهور

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:00 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وتألقت بإطلالة شتوية أنيقة، وارتدت معطفا أحمر اللون، وأكملت طلتها بلوك ميك أب يبرز جمال عينيها وحمرة داكنة.

 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز تعليقاتهم كالتالي: الجمال♥ _ منوره احلا ياسمين 🌹🌹

 

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس مشاركتها في فيلم "لص بغداد"، ولاقت شخصيتها في الفيلم قبول الجماهير، وحقق الفيلم إيرادات عالية حيث يعتبر من أول الأفلام الكوميدية الأكشن لها.

 

وتقوم ياسمين رئيس بتصوير دورها فى فيلم "جارة القمر" الذى تعود به للتعاون للمرة الرابعة مع زوجها المخرج هادى الباجوري.


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