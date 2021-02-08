وزير الزراعة يوقف موكبه ليطمئن على الفلاح الفصيح داخل القمح.. شاهد

قام السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عقب تفقدهما للمشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية بمنطقة كوم أوشيم، بمشاهدة أحد الفلاحين يروى أرضه ، فأوقف الوزير موكبه ونزل من سيارته، الى الزراعات .





وقام بالتعرف على الفلاح الفصيح عم محمد سيد ، وأطمئن منه على المحاصيل الزراعية والرى وتبطين الترع والمصارف .





ورحب الفلاح الفصيح بوزير الزراعة وقال له : الرى الحديث يوفر لى المياه ولايعطى للزراعات اكثر من طاقتها ويوفر أيضا أسمدة ، وتوجه وزير الزراعة مع الفلاح الفصيح الى زراعات القمح وشجعه وطلب منه تحقيق أنتاجية عالية ، وأكد وزير الزراعة ان الوزارة تمد الفلاحين الان بألات ومعدات حديثة وتتيح قروض من بنك التنمية الزراعى بفائدة 5% فقط للفلاحين والمزارعين .

فى نهاية الجولة توجه وزير الزراعة بالشكر للفلاح الفصيح على أهتمامه بارضه ومحاصيله الزراعية ، ووعده بزيارة مرة اخرى فى القريب العاجل .

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لمتابعة سير العمل.. وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يتفقدان مشروع تبطين المساقي.. فيديو





كما قام السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتفقد مشروع تبطين المساقي وأحد الحقول الزراعية بقرية بيهمو التابعة لمركز سنورس، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممدوح السباعي مدير قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.

وجاءت الجولة عقب تفقدهما للمشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية بمنطقة كوم أوشيم.





وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن زيارة وزير الزراعة لمحافظة الفيوم تشمل عددًا من مشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعي، للوقوف على سير العمل بهذه المشروعات وخطط تطوير الأداء وزيادة الإنتاجية.





وأضاف، أن وزير الزراعة، ومحافظ الفيوم، عقب تفقدهما معصرة زيت الزيتون، ومزرعة إنتاج الشتلات، والمشروع القومي لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية بمنطقة كوم أوشيم، وخلال توجههما لزيارة مشروع الميكنة الزراعية بمركز اطسا، غيرا خط سير الزيارة وقاما بتفقد مشروع لتبطين المساقي وأحد الحقول الزراعية بقرية بيهمو التابعة لمركز سنورس.





ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن وزير الزراعة ومحافظ الفيوم استمعا لشرحٍ من وكيل وزارة الزراعة، ومدير إدارة ري سنورس، حول ما تم تنفيذه من أعمال بمشروع تبطين المساقي بقرية بيهمو، حيث بدأ العمل بالترعة الرئيسية بطول 3500 متر، ثم تم تطوير 3 مساقي بطول 23 كم.

وأشار "التوني" أن وزير الزراعة ناقش بعض المنتفعين حول ضرورة الاستفادة من تطبيق نظم الري الحديث، مؤكدًا أن مشروعات تأهيل وتبطين الترع والمجاري المائية تهدف إلى الحفاظ على مياه الري وتقليل الهادر منها، لضمان وصولها إلى الأراضي الزراعية الواقعة بالنهايات، والحفاظ على الرقعة الزراعية من التبوير.