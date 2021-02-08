رئيس جامعة طنطا يترأس المجلس الأعلى للمراكز والوحدات

ترأس الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للمراكز والوحدات، بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور عماد عتمان، والدكتور الرفاعي مبارك، والدكتور ‏كمال عكاشة، وأعضاء المجلس : الدكتور محمد عاطف نوير الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، والدكتور طارق عبدالمنعم فايد، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.





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وأكد رئيس جامعة طنطا خلال الاجتماع أن تشكيل المجلس الأعلى للمراكز والوحدات يأتى في إطار متابعة الأداء المؤسسى من خلال وضع معايير واضحة لاختيار مديري الوحدات والمراكز ، والهيكلية المالية والإدارية لهذه المراكز، إلى جانب توصيف وتعديل اللوائح القديمة الخاصة بها.





وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة المنظومة الإدارية، وإبداء الآراء حيالها، بالاضافة إلى مراجعة التوصيف الوظيفي، وإقرار اللوائح الإدارية الجديدة لكافة الوحدات والمراكز ، سعيا لاعتمادها في مجلس جامعة طنطا القادم.



