نجم الزمالك السابق يوجه نصيحة للاعبي الأهلي وموسيماني قبل مواجهة بايرن ميونخ

كشف هيثم فاروق نجم الزمالك والمنتخب السابق، عن التشكيل الأنسب لفريق الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر.









وأكد هيثم فاروق في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن طريقه اللعب الأمثل هي 4 3 2 1 بحيث يوفر الدفاع الأمثل في منتصف الملعب.









وأضاف أن التشكيل الأنسب هو بدر بانون - أيمن اشرف -محمد هاني - على معلول - اليو - عمرو السولية - حمدي فتحي - والتر بواليا - قفشة - حسين الشحات - الشناوي.









وأضاف أن نصيحته للاعبي الأهلي بضرورة الحفاظ على الكرة لأطول فترة ممكنة واللعب دون الشعور بالضغط أو التوتر، مشددا على أنه حتى في حالة تسجيل بايرن ميونخ لهدف فلا داعي للقلق أو التوتر.



