عميد آداب بجامعة طنطا يتفقد أعمال التطوير لمدرجات الكلية

تفقد الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الأداب بجامعة طنطا، اليوم الاثنين، أعمال التطوير التى تتم بمدرجات الكلية، وتشمل عملية التطوير بالمرحلة الأولى تطوير 10 مدرجات وقاعة دراسية.





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ووجه عميد الكلية، على القائمين بالتنفيذ، بمواصلة أعمال التطوير طبقا لمعايير الجودة والسلامة، والوقوف على أى ملاحظة لأعمال التطوير داخل المدرجات بالكلية، لضمان جودة أعمال التحديث والتطوير.



