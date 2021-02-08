عميد آداب بجامعة طنطا يتفقد أعمال التطوير لمدرجات الكلية

تفقد الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الأداب بجامعة طنطا، اليوم الاثنين، أعمال التطوير التى تتم بمدرجات الكلية، وتشمل عملية التطوير بالمرحلة الأولى تطوير 10 مدرجات وقاعة دراسية.
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ووجه عميد الكلية، على القائمين بالتنفيذ، بمواصلة أعمال التطوير طبقا لمعايير الجودة والسلامة، والوقوف على أى ملاحظة لأعمال التطوير داخل المدرجات بالكلية، لضمان جودة أعمال التحديث والتطوير.
كما قام عميد الكلية، بمتابعة الحالة الإنشائية للمبنى التعليمى والأنشطة الطلابية الجديد بالكلية، مؤكدًا أن جميع مدرجات المبنى ستكون مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة لوسائل التعليم لخدمة العملية التعليمية بالكلية.