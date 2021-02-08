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ديني

ضربت مثلا بأم الإمام الشافعي.. واعظة بالأوقاف: كثير من الأمهات دفعن أبناءهن لمجالس العلم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:41 م
واعظة بالأوقاف: كثير
واعظة بالأوقاف: كثير من الأمهات دفعت أبنائهن لمجالس العلم
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محمد صبري عبد الرحيم
أكدت الواعظة دين الجدامي، بوزارة الأوقاف، أن الإسلام حفظ للمرأة كرامتها ، وعرف التاريخ الإسلامي لها مكانتها وقدرها ، والأمثلة كثيرة عن الأمهات اللواتي كان لهن دور كبير في دفع أبنائهم إلى مجالس العلم.

وضربت الجدامي، خلال محاضرة بمديرية الصحة والتنمية الاجتماعية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية ، مثلًا بأم الإمام الشافعي (رحمه الله) فقد ربته يتيمًا ، وتعهدته بالتربية والرعاية الخاصة ، حتى صار فقيهًا وعالمًا وأديبًا ، وقد أسهمت المرأة في بناء الحضارة إسهامًا كبيرًا من خلال أدوارها المختلفة ، فكان لها دورها في بناء المجتمع بكل جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية.

وأكدت أن الإسلام جاء ليكفل للمرأة حياة كريمة ، حياة تملؤها الحفاوة والتكريم من أول يوم تخرج فيه للدنيا مرورًا بكل حال من أحوال حياتها بنتا أو أختا أو زوجة أو أي امرأة من سائر أفراد المجتمع ، فقد جعلها الله نعمة وهبة فقال تعالى : “يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُور” ، مشيرة إلى أن الإسلام كفل لها حق التعليم و التعلم وحسن التربية.

واستشهد بما ورد عن ابن عباس (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: “من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة” ، فهي حاضنة الأجيال ومنشئة الأبطال ، وعلى قدر صلاحها تصلح المجتمعات ، فهي التي تحافظ على الأسرة وتحميها من الفرقة والشتات ، وهي العنصر الأساسي لبنائها وتشكيلها ، تربي وتعلم ، وتلقّن المبادئ لطفلها الذي يكبر ويتطور مع مرور الأيام , فالمسئولية على المرأة كبيرة سواء في تصحيح صورة الإسلام ، أم في الدفاع عن الأوطان ، فهي التي تربي وتنشئ الأجيال ، ولقد ضرب لنا القرآن الكريم مثلا للمرأة الحكيمة متمثلا في ملكة سبأ فقد قادت بمفردها أمة إلي الإسلام فهي امرأة رشيدة تتمتع بفطرة سليمة.
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