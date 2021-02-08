ضربت مثلا بأم الإمام الشافعي.. واعظة بالأوقاف: كثير من الأمهات دفعن أبناءهن لمجالس العلم

أكدت الواعظة دين الجدامي، بوزارة الأوقاف، أن الإسلام حفظ للمرأة كرامتها ، وعرف التاريخ الإسلامي لها مكانتها وقدرها ، والأمثلة كثيرة عن الأمهات اللواتي كان لهن دور كبير في دفع أبنائهم إلى مجالس العلم.





وضربت الجدامي، خلال محاضرة بمديرية الصحة والتنمية الاجتماعية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية ، مثلًا بأم الإمام الشافعي (رحمه الله) فقد ربته يتيمًا ، وتعهدته بالتربية والرعاية الخاصة ، حتى صار فقيهًا وعالمًا وأديبًا ، وقد أسهمت المرأة في بناء الحضارة إسهامًا كبيرًا من خلال أدوارها المختلفة ، فكان لها دورها في بناء المجتمع بكل جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية.





وأكدت أن الإسلام جاء ليكفل للمرأة حياة كريمة ، حياة تملؤها الحفاوة والتكريم من أول يوم تخرج فيه للدنيا مرورًا بكل حال من أحوال حياتها بنتا أو أختا أو زوجة أو أي امرأة من سائر أفراد المجتمع ، فقد جعلها الله نعمة وهبة فقال تعالى : “يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُور” ، مشيرة إلى أن الإسلام كفل لها حق التعليم و التعلم وحسن التربية.



