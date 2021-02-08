رئيس التدخل السريع بالغربية يكشف تفاصيل الشخص المشرد بشوارع طنطا

أعلن الدكتور خالد أبوالمجد رئيس فريق التدخل السريع بالغربية عن حقيقة الصور المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعى لرجل مسن ينام على أحد الأرصفة بشوارع مدينة طنطا ويرتجف من شدة البرودة.





وأكد "أبو المجد"، أنه تم فحص حالة الرجل المتواجد بالصور بعد التواصل مع مديرية التضامن الاجتماعى، وتبين أنه يدعى عادل عرفة على درجة كبير معلمين بالأزهر، وراتبه ٤٨٠٠ جنيه من مواليد ١٩٦٣، وما زال بالخدمة حتى الآن، من عائلة كبيرة بمدينة طنطا.





وأوضح رئيس فريق التدخل السريع، أنه تعامل مع حالته ثلاث مرات وانتقلت إليه حملات من التدخل السريع لمحاولة إنقاذه ونقله لإحدى دور رعاية المسنين فى مدينة طنطا وكفر الزيات برغم مخالفة ذلك للقانون كونه مازال موظفا بالخدمة، إلا أنها باقت جميعها بالفشل بسبب رفضه وهروبه منها .



