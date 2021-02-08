نشرة الصحة والمرأة .. تحذير من زيت موجود في الجبن .. وأعراض الصرع لكل الأعمار

اضطراب في الجهاز العصبي المركزي يصبح فيه نشاط الدماغ غير طبيعي، مما يسبب نوبات أو فترات من السلوك غير العادي، والأحاسيس، وفي بعض الأحيان فقدان الوعي.

يصادف اليوم 8 فبراير اليوم العالمي لمرض الصرع، وهو