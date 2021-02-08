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مرأة

نشرة الصحة والمرأة .. تحذير من زيت موجود في الجبن .. وأعراض الصرع لكل الأعمار

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:59 م
نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة
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حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، إليكم أبرز الأخبار .. 

زيت نباتي الدهن.. عبارة نجدها دائمًا على عبوات الطعام ولاسيما الجبن الأبيض، لكن اثبتت مجموعة تقارير أن هذا النوع من الزيوت يضر بالصحة بشكل كبير.

يصادف اليوم 8 فبراير اليوم العالمي لمرض الصرع، وهو اضطراب في الجهاز العصبي المركزي يصبح فيه نشاط الدماغ غير طبيعي، مما يسبب نوبات أو فترات من السلوك غير العادي، والأحاسيس، وفي بعض الأحيان فقدان الوعي.

كشفت دراسة عن العوامل الوراثية التي قد تكشف أو تحمي الأشخاص المصابين بمتلازمة داون من عدوى السارس- CoV-2، إضافة إلى تشخيص كوفيد - 19 المعروف بـ فيروس كورونا.

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، صورة جديدة لها، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

ظل فيروس كورونا لدى الأطفال مصدر قلق كبير بين العلماء والمهنيين الطبيين، بينما أظهرت الدراسات أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بالفيروس، ولا يوجد حتى الآن ضمان ما إذا كانوا محميين تمامًا من ذلك.

قال الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، إن الشاي الأخضر والأسود مفيد للصحة، على عكس الشاي بالحليب.

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