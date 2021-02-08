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محافظات

ضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في كفر الشيخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:44 م
ضبط سلع غذائية غير
ضبط سلع غذائية غير صالحة
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محمود زيدان
ضبطت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزنين بدائرة قسم أول كفر الشيخ.

وردت معلومات للمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تفيد قيام مسئولي مخزنين بدائرة قسم أول كفر الشيخ، بحيازة وتجميع السلع الغذائية منتهية الصلاحية.

وجه وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بتشكيل حملة بإشراف عبد الفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، تضم رضا داود وحمدي النوساني، بالرقابة التموينية، لاستهداف المخازن المشار إليها.

تمكنت الحملة من استهداف المخزن الأول وعُثرت بداخله علي كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية عبارة عن«530 علبة صوص، 88 كجم خيار مخلل، 88 عبوة هريسة زنة 500 جم، 48 كجم سبايس صوص، 50 كجم بورجر صوص، 36 كجم كيلو لانشون، 30 كجم كاتشب، 12 علبة صلصة» وجميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 536 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم أول  شرطة كفر الشيخ، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

كما استهدفت الحملة المخزن الثاني وضبطت بداخله علي كميات من السلع المنتهية الصلاحية عبارة عن «26 عبوة شيكولاته، 21 برطمان عسل أسود، 19 علبة نسكافيه، 35 علبة نعناع، 16 زجاجات زيت، 14 كيس كاكاو، 5 زجاجات زيت صويا، 4 علبة تونة قطع، 4 علبة بصل مجفف» وتبين أن جميع السلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجري التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 537 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم أول كفر الشيخ، وتولت النيابة التحقيق.

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