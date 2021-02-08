شكري: القاهرة ستواصل الجهود مع شركائها لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن القاهرة ستواصل جهودها مع شركائها لايجاد حل عادل للقضية الفلسطية مؤكدا "أننا نسعى لأن يكون هناك دولة فلسطينية ذات سيادة".

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب: أنني "أتقدم بالشكر لوزير الخارجية الاردنى على المبادرة المشتركة وعلى كل الجهود التى تقوم بها مصر والاردن لدعم القضة الفلسطينة وحل جميع القضايا الإقليمة والدولية".

وتابع وزير الخارجية سامح شكري أن جميع الأطراف الفاعلة ومنها الإدارة الأمريكية تسعى إلى الاطلاع على الجهود السابقة لتحقيق السلام وفقا للبنود المتفق عليها دوليا ومنها كافة المبادرات العربية، وفي مقدماتها مبادرة السلام العربي لعام 2002.



