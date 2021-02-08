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شكري: القاهرة ستواصل الجهود مع شركائها لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:34 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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محمود محسن
أكد سامح شكري وزير الخارجية أن القاهرة ستواصل جهودها مع شركائها لايجاد حل عادل للقضية الفلسطية مؤكدا "أننا نسعى لأن يكون هناك دولة فلسطينية ذات سيادة".

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب: أنني "أتقدم بالشكر لوزير الخارجية الاردنى على المبادرة المشتركة وعلى كل الجهود التى تقوم بها مصر والاردن لدعم القضة الفلسطينة وحل جميع القضايا الإقليمة والدولية".

وتابع وزير الخارجية سامح شكري أن جميع الأطراف الفاعلة ومنها الإدارة الأمريكية تسعى إلى الاطلاع على الجهود السابقة لتحقيق السلام وفقا للبنود المتفق عليها دوليا ومنها كافة المبادرات العربية، وفي مقدماتها مبادرة السلام العربي لعام 2002.

وأوضح أن جميع الجهود لتحقيق المتطلبات المشروعة للشعب الفلسطيني، وكذلك استمرت مصر في جهودها الحثيثة لجمع الانقسام الفلسطيني في الفصائل المختلفة، التي توجه مصر لها كل الدعم، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، إلي جانب أن تحقيق التصالح الفلسطيني سينعكس على قدرة الشعب على التوصل إلي اتفاق جديد يتفق مع أهدافه وتطلعاته المشروعة.
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