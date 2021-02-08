ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

إذا قررت الرجوع لواتسآب.. كيفية حذف تطبيق سيجنال نهائيا لهواتف أندرويد.. صور

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:01 م
كيفية حذف تطبيق سيجنال
كيفية حذف تطبيق سيجنال نهائيا لهواتف أندرويد
Advertisements
ندى على
حصل تطبيق Signal سيجنال مؤخرا على شهرة واسعة، نظرا لغضب عدد كبير من مستخدمي تطبيق واتسآب بسبب أزمة سياسة الخصوصية الجديدة، الأمر الذى جعل ملايين من المستخدمين للتحول لتطبيق سيجنال الذى حقق ملايين من عمليات التحميل خاصة بعددعمه من قبل رجل الأعمال إيلون ماسك الذى دعا المستخدمين إلى التحول إليه. 

وبحسب موقع How-To Geek  فإن عدد من المستخدمين قد يتراجعوا ويقوموا بالتخلى عن تطبيق سيجنال بعد القيام بتحميله، والرجوع مرة أخرى لتطبيق واتسآب، نظرا لأن واتسآب يضم العديد من الرسائل والصور الخاصة، ولا يستطيعون نقلها إلى سيجنال أو يتحولوا تماما إلى تطبيق تيليجرام. 


وللقيام بحذف تطبيق سيجنال لهواتف أندرويد فإنه يجب على المستخدمين اتباع الخطوات الآتية : 

- افتح تطبيق Signal للبدء، ثم انقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك من الزاوية أعلى اليسار .  

- ثم اختر خيار متقدم.

- اضغط على زر حذف الحساب.

يجب تأكيد حسابك عن طريق إدخال رقم هاتفك واختيار بلدك، أخيرًا ، انقر على زر حذف الحساب.


- من النافذة المنبثقة ، اختر رابط حذف الحساب لتأكيد الإجراء الخاص بك.

سيتم حذف حساب Signal الخاص بك وسيتم إغلاق التطبيق، يمكنك الآن حذف التطبيق من هاتفك . 


وشهد تطبيق الدردشة واتسآب WhatsApp تراجعا ملحوظا فى التطبيقات التى تم تحميلها خلال شهر يناير الماضى من العام الحالى 2021 ، وأصبح تطبيق تيليجرام التطبيق الأكثر تحميلا فى العالم، بما يقرب من 62 مليون عملية تحميل، وكانت الصين الأكثر تحميلا له ب 10.5 مليون عملية تحميل ، والولايات المتحدة ب 6 ملايين عملية تحميل. 

وجاء تطبيق سيجنال فى المركز الثالث حيث ساهم رجل الأعمال إيلون ماسك فى صعوده بشده بعد تغريده الشهيرة " استخدموا سيجنال" ، بحلول 9 يناير ، كان تطبيق سيجنال  الأكثر تحميلا في المملكة المتحدة. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تخلص من واتساب إلى الأبد.. هكذا يمكنك استخدام تطبيق سيجنال Signal

مليون تحميل زيادة فى يوم واحد.. موجة غضب وهجرة جماعية من واتسآب إلى سيجنال.. تفاصيل

البديل الأفضل لـ واتسآب.. 4 حقائق لا تعرفها عن تطبيق سيجنال وكيفية التحويل إليه

أخبار التكنولوجيا.. كارثة جديدة تهدد المستخدمين في واتساب.. و4 حقائق لا تعرفها عن تطبيق سيجنال

بعد تخطيه حاجز الـ 10 ملايين عملية تنزيل.. تعرف على كيفية تحميل برنامج Signal

ارتفاع هائل في تنزيلات تطبيقين.. تعرف على المستفيد الأكبر من أزمة واتساب

ترشيحاتنا

قبل زواج معز مسعود وحلا شيحة .. كيف بدأت قصة الداعية والفنانة؟

يهدد بجائحة جديدة .. مرض فتاك مجهول المصدر يقتل 15 شخصًا في تنزانيا

مفاجآة سارة لـ طلاب الثانوية العامة 2021 على منصة حصص مصر .. الأربعاء

هل يحاسب الأب على عدم ارتداء ابنته الحجاب؟ الإفتاء تجيب

وزير التعليم: الوزارة تسلمت عينات من تابلت جديد إمكانياته جيدة

أصعب قرار في السعودية.. هل تفرض المملكة حظر تجول كاملًا؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات صادمة.. شاهد مشاجرة عنيفة بين ضابط وصاحب مقهى وسط 100 زبون

لحظات مؤلمة لأب فقد زوجته وأطفاله في حريق ضخم.. شاهد آخر ما قالوه له| فيديو

معالجة الرطوبة في جدران المنزل .. وإهمالها يهدد سلامة المنزل وصحة أصحابه