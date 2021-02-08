إذا قررت الرجوع لواتسآب.. كيفية حذف تطبيق سيجنال نهائيا لهواتف أندرويد.. صور

حصل تطبيق Signal سيجنال مؤخرا على شهرة واسعة، نظرا لغضب عدد كبير من مستخدمي تطبيق واتسآب بسبب أزمة سياسة الخصوصية الجديدة، الأمر الذى جعل ملايين من المستخدمين للتحول لتطبيق سيجنال الذى حقق ملايين من عمليات التحميل خاصة بعددعمه من قبل رجل الأعمال إيلون ماسك الذى دعا المستخدمين إلى التحول إليه.
وبحسب موقع How-To Geek فإن عدد من المستخدمين قد يتراجعوا ويقوموا بالتخلى عن تطبيق سيجنال بعد القيام بتحميله، والرجوع مرة أخرى لتطبيق واتسآب، نظرا لأن واتسآب يضم العديد من الرسائل والصور الخاصة، ولا يستطيعون نقلها إلى سيجنال أو يتحولوا تماما إلى تطبيق تيليجرام.
وللقيام بحذف تطبيق سيجنال لهواتف أندرويد فإنه يجب على المستخدمين اتباع الخطوات الآتية :
- افتح تطبيق Signal للبدء، ثم انقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك من الزاوية أعلى اليسار .
- ثم اختر خيار متقدم.
- اضغط على زر حذف الحساب.
يجب تأكيد حسابك عن طريق إدخال رقم هاتفك واختيار بلدك، أخيرًا ، انقر على زر حذف الحساب.
- من النافذة المنبثقة ، اختر رابط حذف الحساب لتأكيد الإجراء الخاص بك.
سيتم حذف حساب Signal الخاص بك وسيتم إغلاق التطبيق، يمكنك الآن حذف التطبيق من هاتفك .
وشهد تطبيق الدردشة واتسآب WhatsApp تراجعا ملحوظا فى التطبيقات التى تم تحميلها خلال شهر يناير الماضى من العام الحالى 2021 ، وأصبح تطبيق تيليجرام التطبيق الأكثر تحميلا فى العالم، بما يقرب من 62 مليون عملية تحميل، وكانت الصين الأكثر تحميلا له ب 10.5 مليون عملية تحميل ، والولايات المتحدة ب 6 ملايين عملية تحميل.
وجاء تطبيق سيجنال فى المركز الثالث حيث ساهم رجل الأعمال إيلون ماسك فى صعوده بشده بعد تغريده الشهيرة " استخدموا سيجنال" ، بحلول 9 يناير ، كان تطبيق سيجنال الأكثر تحميلا في المملكة المتحدة.