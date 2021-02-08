إذا قررت الرجوع لواتسآب.. كيفية حذف تطبيق سيجنال نهائيا لهواتف أندرويد.. صور

- افتح تطبيق Signal للبدء، ثم انقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك من الزاوية أعلى اليسار .

- افتح تطبيق Signal للبدء، ثم انقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك من الزاوية أعلى اليسار .

- ثم اختر خيار متقدم.

- اضغط على زر حذف الحساب.

يجب تأكيد حسابك عن طريق إدخال رقم هاتفك واختيار بلدك، أخيرًا ، انقر على زر حذف الحساب.

- من النافذة المنبثقة ، اختر رابط حذف الحساب لتأكيد الإجراء الخاص بك.

سيتم حذف حساب Signal الخاص بك وسيتم إغلاق التطبيق، يمكنك الآن حذف التطبيق من هاتفك .

وشهد تطبيق الدردشة واتسآب WhatsApp تراجعا ملحوظا فى التطبيقات التى تم تحميلها خلال شهر يناير الماضى من العام الحالى 2021 ، و أصبح تطبيق تيليجرام التطبيق الأكثر تحميلا فى العالم، بما يقرب من 62 مليون عملية تحميل، وكانت الصين الأكثر تحميلا له ب 10.5 مليون عملية تحميل ، والولايات المتحدة ب 6 ملايين عملية تحميل.





وجاء تطبيق سيجنال فى المركز الثالث حيث ساهم رجل الأعمال إيلون ماسك فى صعوده بشده بعد تغريده الشهيرة " استخدموا سيجنال" ، بحلول 9 يناير ، كان تطبيق سيجنال الأكثر تحميلا في المملكة المتحدة.



