دينوبيتر جودي يضع هدف تقدم إنبي في شباك سموحة

وتمكن دينوبيتر جودي من إحراز هدف تقدم إنبي في الدقيقة " 50"، من خلال تمريرة طويلة من كريم فؤاد من منتصف الملعب جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء ليحولها دينوبيتر برأسية قوية مرت في أقصى الزاوية اليسرى وتجاوزت خط المرمى بالرغم من محاولة الهاني سليمان للتصدي لها.





وبدأ اللقاء بمنافسة قوية وضغط هجومي من قبل الفريقين من أجل إحراز هدف التقدم دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.