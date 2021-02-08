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أولوية القضية الفلسطينية.. المالكي يشكر مصر على مبادرتها بالدعوة لاجتماع الجامعة العربية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:30 م
وزير خارجية فلسطين
وزير خارجية فلسطين
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هاني حسين
وجه رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، الشكر إلى وزير الخارجية، سامح شكري، والجامعة العربية لهذه المبادرة والجهد  المستمر من أجل التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية.

وقال رياض المالكي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم: "إن اجتماع اليوم في غاية الاهمية ويعيد التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعالم العربي".

وأضاف رياض المالكي "اجتماع اليوم نجح في رأب الصدع العربي العربي والقفز على بعض الأزمات والتركيز على ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا".

وتابع رياض المالكي "مبادرة مصر والأردن مقدرة منا بشأن دعم القضية الفلسطينية"، مضيفا "التقت اليوم فصائل وقوى العمل السياسي الفلسطيني في مصر بهدف العمل من اجل انجاح عملية الانتخابات الفلسطينية المقبلة".

وأكمل رياض المالكي "اجتماع اليوم المنعقد في مصر يسهل العملية الانتخابية الديمقراطية في فلسطين والجلسة الأولى للاجتماع اليوم كانت جلسة ناجحة".

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