وزيرة البيئة للنواب: القيادة السياسية وجهت بضرورة ربط الملف البيئى بالقطاع الاقتصادى

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن القيادة السياسية وجهت بضرورة ربط الملف البيئى بالقطاع الاقتصادى، وتم بالفعل العمل على ثلاث محاور رئيسية فى هذا الصدد، أولها الحد من التلوث، الحفاظ على الموارد الطبيعية.





وتابعت:" بالإضافة للموضوعات العامة ومنها التغيرات المناخية، وكان الأهم العمل عل ملف تلوث الهواء، أخطرها ما يؤثر على الصدر، وبسبب إجراءات عاجلة تم تخفيض نسبة الملوثات التى تؤثر على الصدر بنسبة 24%.





وتابعت فؤاد:" تم عمل برنامج للسيدات لتصليح الحنفيات، وبالفعل استطاعت المرأة أن تثبت كفائتها فى هذا الصدد أيضا، وهذا كله يأتى فى إطار تعظيم الاستفادة من الطاقات والموارد البشرية، خاصة وأن ووزارة البيئة مسئولة عن التنسيق والتخطيط ومنح نماذج تجريبية، وفكرة "اتحضر للأخضر" تحت رعاية رئيس الجمهورية بدأت بمجموعة من الرسائل البسيطة للمواطنين، وتم ربط الرسائل بحياة المواطن وأتت ثمار على الأرض بعد ربط الرسائل بشكل مباشر بحياة المواطنين ".





وأضافت وزيرة البيئة خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب المنعقد الآن، أنه تم تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، منها على سبيل المثال زراعة أسطح المنازل، وتجفيف الخضروات والفاكهة، ومشروعات اقئمة على تدوير المخلفات بأنواعها، وإعادة تدوير الصابون، من خلال تعليم السيدات إعادة تدويرها مرة أخرى، وبواقى المخلفات الصناعية من الأقمشة، من خلال صناعة حقائب وأغطية للسيارات، بالإضافة لمشروع الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة " البيوجاز"، من خلال استخدام روث الماشية فى صناعة أسمدة وكوقود.