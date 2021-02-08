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رياضة

عبد الله جمعة يهنئ محمد عنتر بعيد ميلاده

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:34 م
عبد الله جمعة
عبد الله جمعة
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مصطفى كرم

هنأ عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، صديقه محمد عنتر لاعب فريق المصري بعيد ميلاد.

ونشر عبد الله جمعة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له مع محمد عنتر وعلق عليها قائلا "عيد ميلاد سعيد يارب سنة حلوة عليك حلوة عليك يا اخويا ".

يذكر ان  محمد عنتر، جناح المصري البورسعيدي، أكد انه مر بحالة نفسية سيئة في صفوف فريقه السابق الزمالك لدرجة أنه فكر في الانتحار.

وقال عنتر عبر قناة (أون تايم سبورتس) إنه كان يؤدي بقوة في التدريبات ويفاجئ باستبعاده من المباريات بدون سبب موضحًا أن طريقه في الزمالك لم يكن واضحًا وهو ما دفعه للرحيل، خاصة أنه يملك قدرات فنية تساعده على المشاركة أساسيًا.

وأضاف: "الزمالك فريق كبير وله فضل كبير في صناعة اسمي ولكني اخترت الرحيل للمصري وأغلقت صفحة الأبيض، خاصة في ظل وجود جماهير متحمسة وإدارة محترمة وجهاز فني يعلم قدراتي جيدًا بقيادة علي ماهر".

ورحب عنتر بالعودة للزمالك مجددًا كما فتح الباب أمام فكرة انتقاله للأهلي مستقبلًا موضحًا أن الأحمر فريق كبير ولا يستطيع أحد رفضه.

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