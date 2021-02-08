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محافظات

بينها 3 دفع رباعى.. قنا تتسلم ٧ سيارات إسعاف جديدة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:41 م
قنا تتسلم ٧ سيارات
قنا تتسلم ٧ سيارات إسعاف جديدة
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يوسف رجب

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، استلام ٧ سيارات إسعاف جديدة، وذلك بحضور الدكتور بدوي سعيد، مدير فرع هيئة الاسعاف المصرية بقنا، و جعفر خير، مشرف الإسعاف بقنا و عدد من القيادات التنفيذية.


أوضح محافظ قنا، أن سيارات الاسعاف تضم ٣ سيارات دفع رباعي لأول مرة بمحافظة قنا مخصصة للأماكن ذات التضاريس الوعرة والمناطق الصحراوية وتتحمل طبيعة الأجواء المناخية الصعبة خاصة أثناء مواجهة السيول، بالإضافة إلي ٤ سيارات مزودة بوحدة عناية مركزة مجهزة بأحدث الأجهزة لإنقاذ حالات الحوادث على الطرق السريعة.

وأشاد محافظ قنا، بالمجهود العظيم الذي يبذله المشرفين و المسعفين والسائقين بهيئة الإسعاف والاستجابة لطلبات أي مواطن يحتاج للإسعاف على الفور ودون تأخير.

و أوضح محافظ قنا، أن الإسعاف بداية الطريق للوصول إلى مستوى صحي متميز فوجود سيارات مجهزة ومسعفين على مستوى عال من التدريب يضمن تقديم العلاج لمرضى ومصابي حالات الطوارئ و إنقاذ حياتهم قبل دخولهم المستشفى.

و أشار الدكتور بدوى سعيد، مدير فرع هيئة الاسعاف، إلى أنه يوجد ٥٦ نقطة اسعاف علي مستوي المحافظة بإجمالي ١٠٤ سيارة تُقدم خدمات الإسعاف بمدن وقرى المحافظة والطرق السريعة والرئيسية.

و أكد سعيد، بأن الفرع يسعى إلى زيادة عدد نقاط وسيارات الإسعاف للوصول إلى المعدل العالمي في مستوى الرعاية و الاستجابة لبلاغات الحوادث في أقل وقت ممكن.


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بينها 3 دفع رباعى.. قنا تتسلم ٧ سيارات إسعاف جديدة
بينها 3 دفع رباعى.. قنا تتسلم ٧ سيارات إسعاف جديدة
بينها 3 دفع رباعى.. قنا تتسلم ٧ سيارات إسعاف جديدة
بينها 3 دفع رباعى.. قنا تتسلم ٧ سيارات إسعاف جديدة
بينها 3 دفع رباعى.. قنا تتسلم ٧ سيارات إسعاف جديدة
بينها 3 دفع رباعى.. قنا تتسلم ٧ سيارات إسعاف جديدة
بينها 3 دفع رباعى.. قنا تتسلم ٧ سيارات إسعاف جديدة
بينها 3 دفع رباعى.. قنا تتسلم ٧ سيارات إسعاف جديدة
بينها 3 دفع رباعى.. قنا تتسلم ٧ سيارات إسعاف جديدة
بينها 3 دفع رباعى.. قنا تتسلم ٧ سيارات إسعاف جديدة
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