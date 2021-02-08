بيان ناري من فريق دفاع ترامب عشية بدء محاكمة العزل

شن فريق دفاع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في محاكمة العزل، اليوم الاثنين، هجومًا على قضية المساءلة الموجهة ضده، واصفين المحاكمة بأنها "مسرح سياسي" تم تشكيله من قبل الديمقراطيين، مستغلين بذلك الفوضى وأعمال الشغب التي وقعت الشهر الماضي بمبنى الكونجرس الأمريكي.





وقال فريق محامي ترامب في مذكرة قدمت إلى المحكمة، قبل بدء جلسة المساءلة بمجلس الشيوخ، إن ترامب كان يمارس حقوقه في التعديل الأول من الدستور الأمريكي عندما اعترض على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.





وانتقد محامو ترامب القضية الموجهة ضد الرئيس، لعدة أسباب قانونية، مؤكدين أن الرئيس شجع أنصاره على تنظيم احتجاج سلمي، وبالتالي، لا يمكن أن يكون مسؤولًا عن أفعال مثيري الشغب.





واعتبر فريق دفاع ترامب، أن مجلس الشيوخ لا يحق له محاكمة الرئيس السابق، بعد ترك منصبه، لكن الديمقراطيون يعتبرون أن الهدف من القضية هو السعي لتحقيق العدالة.





وأضاف محامو ترامب في مذكرتهم: "إن القيادة الديمقراطية بمجلس النواب استغلت مشاعر الرعب والارتباك التي حلت بالأمريكيين عند رؤية الدمار الذي خلفه بضع مئات الأشخاص بمبنى الكونجرس في 6 يناير".





وتابعوا: "وبدلًا من العمل على حل الأزمة أو التركيز على محاسبة الخارجين عن القانون الذين اقتحموا مبنى الكونجرس، حاولت رئيسة مجلس النواب وحلفاؤها استغلال الفوضى لتحقيق مكاسب سياسية خاصة".