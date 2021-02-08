ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بيان ناري من فريق دفاع ترامب عشية بدء محاكمة العزل

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:28 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
Advertisements
محمد عثمان
شن فريق دفاع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في محاكمة العزل، اليوم الاثنين، هجومًا على قضية المساءلة الموجهة ضده، واصفين المحاكمة بأنها "مسرح سياسي" تم تشكيله من قبل الديمقراطيين، مستغلين بذلك الفوضى وأعمال الشغب التي وقعت الشهر الماضي بمبنى الكونجرس الأمريكي.

وقال فريق محامي ترامب في مذكرة قدمت إلى المحكمة، قبل بدء جلسة المساءلة بمجلس الشيوخ، إن ترامب كان يمارس حقوقه في التعديل الأول من الدستور الأمريكي عندما اعترض على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وانتقد محامو ترامب القضية الموجهة ضد الرئيس، لعدة أسباب قانونية، مؤكدين أن الرئيس شجع أنصاره على تنظيم احتجاج سلمي، وبالتالي، لا يمكن أن يكون مسؤولًا عن أفعال مثيري الشغب.

واعتبر فريق دفاع ترامب، أن مجلس الشيوخ لا يحق له محاكمة الرئيس السابق، بعد ترك منصبه، لكن الديمقراطيون يعتبرون أن الهدف من القضية هو السعي لتحقيق العدالة.

وأضاف محامو ترامب في مذكرتهم: "إن القيادة الديمقراطية بمجلس النواب استغلت مشاعر الرعب والارتباك التي حلت بالأمريكيين عند رؤية الدمار الذي خلفه بضع مئات الأشخاص بمبنى الكونجرس في 6 يناير".

وتابعوا: "وبدلًا من العمل على حل الأزمة أو التركيز على محاسبة الخارجين عن القانون الذين اقتحموا مبنى الكونجرس، حاولت رئيسة مجلس النواب وحلفاؤها استغلال الفوضى لتحقيق مكاسب سياسية خاصة".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: ترامب يستحق العزل

زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يعطي تحذيرا نهائيا لترامب قبل محاكمته

ترامب يعلن فريق دفاعه في محاكمته أمام مجلس الشيوخ

محاكمة ترامب.. اتهام الرئيس السابق بالخيانة وتهديد الديمقراطية الأمريكية

محاكمة غير دستورية.. محامو ترامب يهاجمون لائحة الاتهام ضده

الديمقراطيون يطلبون مثول ترامب للشهادة تحت القسم

ترشيحاتنا

مسلسل الاختيار 2 .. 3 سيناريوهات محتملة لـ ملحمة وطنية على الشاشة

تخلص من الحموضة .. إليك أشهر الأدوية والحيل الطبيعية

تصريح مثير من بايرن ميونيخ قبل ساعات من مواجهة الأهلي

إكرامي يرد على هجوم الجماهير ضد رمضان صبحي وشريف

توقعات بطرح نيسان صني 2021 الشكل الجديد في مصر .. صور

رئيس الوزراء يستعرض سيناريوهات استكمال الفصل الدراسي الثاني وترتيبات الامتحانات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كالأفلام.. لحظة إنقاذ عمال من نفق تحت الأرض بعد الانهيار الجليدي في الهند | فيديو

في يومه العالمي .. أعراض الصرع لكل الأعمار

على ذوق بنتها .. ابنة هيفاء وهبي تجذب القلوب بإطلالة مختلفة