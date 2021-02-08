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فن

الأهلي وبايرن ميونخ .. مروة ناجى: خلونا النهاردة نستمتع بـ ٩٠ دقيقة للتاريخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:41 م
مروة ناجى
مروة ناجى
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة مروة ناجى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تساند فيه النادى الاهلى فى مباراته اليوم مع فريق بايرن ميونخ فى بطولة كاس العالم للاندية. 

وقالت مروة : "خلونا النهاردة نستمتع ب ٩٠ دقيقة  للتاريخ بين النادى الأهلى بطل أفريقيا،  وبايرن ميونيخ بطل أوروبا.

واضافت مروة : "العالم كله بينتظر المباراة بكل حماس وكلنا نتمنى الإنتصار بإسم مصر والقارة السمراء،ولو حدث عكس ذلك يكفى شرف الوصول لهذة المرحلة فى مواجهة نادى من أكبر أندية العالم". 

و تشارك الفنانة مروة ناجي في مسرحية "ألمظ وسي عبده" للمخرج مازن الغرباوي ومن المقرر تقديمها على خشبة مسرح البالون. 

المسرحية ترصد تاريخ مصر الغنائي في فترة النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

وتقدم مروة ناجى في المسرحية شخصية المظ والتي تعد احدى نجمات الغناء في هذا العصر كمان ان حكايتها تميل الى رحلة الصعود من القاع إلى القمة كما أن الشخصية مليئة ببعض الأغاني التي يتم تقديمها. 

وتستعد مروة ناجى إلى تقديم عديد من الأعمال الغنائية خلال الفترة المقبلة.  
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