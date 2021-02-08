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محافظات

محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:54 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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أحمد بسيوني

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، المشاركين في تنظيم بطولة "كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال مصر 2021"، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، وجميع الجهات المعنية.


وأشاد الشريف بحسن التنظيم والتجهيزات الرائعة التي تمت في البطولة والتي أظهرت الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام دول العالم.

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وتوجه المحافظ بجزيل الشكر والعرفان إلي جميع الجهات والأجهزة التي شاركت في تنظيم البطولة وإظهارها بشكل مشرف لنا جميعا.


وأكد الشريف أن الإسكندرية دائما رائدة في استضافة وتنظيم البطولات العربية والعالمية، وذلك في ظل دعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وكرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، الطالبين جاسر محمد جلال ومصطفى أحمد عبد المهيمن بالمرحلة الثانوية، والحاصلين علي المركز الرابع على مستوى العالم في مسابقة معرض تايوان الدولي للعلوم 2021. 


وأهدى المحافظ شهادات تقديرية وميدالية محافظة الإسكندرية للطالبين تشجيعا وتحفيزا لهما. 


وخلال التكريم؛ أعرب المحافظ عن اعتزاز الإسكندرية بتمثيل الطالبين لها في المسابقة الدولية، وأكد حرص المحافظة على تشجيع الموهبين والمتميزين من أبنائها وتقديم كامل الدعم لهم لكي يستطيعوا تحقيق اهدافهم وأحلامهم، لافتا إلي  ضرورة الاهتمام بالنشء وتبني مواهبهم، فهم بمثابة أجيال المستقبل.


وفي سياق متصل، كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، اليوم، الطالب أسامة سعد شريف عبدالله، الطالب بالمرحلة الإعدادية، والذي أتم حفظ القرآن الكريم، والحاصل علي مراكز متفوقة علي مدار المراحل الدراسية له، وأهدي المحافظ له شهادة تقدير وميدالية المحافظة تقديرا وتشجيعا له علي مواصلة النجاح والتقدم. 


وخلال تكريمه؛ أعرب المحافظ عن سعادته باستقبال الطالب في مكتبه، ووجه بضرورة مواصلة هذا النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة.


علي الصعيد ذاته؛ أكد ضرورة الإهتمام بالنشء وتبني مواهبهم، فهم بمثابة أجيال المستقبل لبلدنا، مشيرا إلى أهمية الأسرة في توجيه أبنائهم وغرز القيم الإيجابية فيهم ليكون نواة تقدم وازدهار لمصرنا.

 

محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد
محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد
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