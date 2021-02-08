ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سامح شكري: استمرار التفاعل مع الشركاء الدوليين للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية.. فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:40 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
Advertisements
محمود محسن
أكد سامح شكري وزير الخارجية أنه سيتم استمرار التفاعل مع كافة الشركاء الدوليين خاصة الأمم المتحدة وذلك من أجل إستئناف الجهود التى بذلت برعاية مصر والاردن للعمل على الوصول لتفهمات وتيسير الامور بين الطرفين.

وأضاف شكري خلال المؤتمر الصحفي عقب الإجتماع لوزراء خارجية العرب أنه من المقرر أن يكون هناك اجتماعات خلال الفترة القادمة للوصل لحل واضح للقضية الفلسطينية.

وتابع وزير الخارجية سامح شكري أنه سوف يظل العمل فى الإطار الثلاثي عن طريق مصر والاردن وفلسطين وسنتواصل مع الادارة الامريكية الجديدة لتقديم الدعم. 

وأوضح أن جميع الجهود لتحقيق المتطلبات المشروعة للشعب الفلسطيني، وكذلك استمرت مصر في جهودها الحثيثة لجمع الانقسام الفلسطيني في الفصائل المختلفة، التي توجه مصر لها كل الدعم، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، إلي جانب أن تحقيق التصالح الفلسطيني سينعكس على قدرة الشعب على التوصل إلي اتفاق جديد يتفق مع أهدافه وتطلعاته المشروعة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الوصول لـ حل عادل.. سامح شكري: هناك توافق بين مصر والأردن وفلسطين بشأن ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية

تلبية الحقوق المشروعة للفلسطينيين.. سامح شكري يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بوزيري خارجية فلسطين والأردن

سامح شكري: الرباعية الدولية تسعى لهدف واحد هو استئناف العملية السلمية مع الجانب الفلسطيني .. فيديو

سامح شكرى: نتطلع للعمل مع واشنطن لايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية مركزية للدولة المصرية.. مصر ترعى عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. ومؤتمر دولي في طريقه للانعقاد للعودة للمفاوضات على أساس حل الدولتين وعلى حدود 4 يونيو 1967

شكري يلتقي الممُثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

قبل موقعة الأهلي والبايرن.. أحمد موسى بتيشيرت المارد الأحمر على الهواء

في دمياط .. استخراج جثة متوفى بـ كورونا بعد دفنها لسبب غريب

مدبولي يستعرض خطوات منظومة التراخيص الجديدة.. ويٌكلف بالتنسيق مع البرلمان

موجود في الجبن .. نوع من الزيوت يدمر الصحة ويسبب أمراض القلب

خصم 50% من الدعم للطفل الثالث وإلغاؤه للرابع.. مشروع قانون لتنظيم النسل

منعا للإزعاج .. واتسآب يطلق ميزة مذهلة لمستخدميه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة .. تحذير من زيت موجود في الجبن .. وأعراض الصرع لكل الأعمار

طريقة عمل محشي الخس للشيف عماد الخشت

وأنت بتتفرج على ماتش الأهلي وميونيخ.. 3 مشروبات تساعد على الهدوء