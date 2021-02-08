سامح شكري: استمرار التفاعل مع الشركاء الدوليين للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية.. فيديو

أكد سامح شكري وزير الخارجية أنه سيتم استمرار التفاعل مع كافة الشركاء الدوليين خاصة الأمم المتحدة وذلك من أجل إستئناف الجهود التى بذلت برعاية مصر والاردن للعمل على الوصول لتفهمات وتيسير الامور بين الطرفين.
وأضاف شكري خلال المؤتمر الصحفي عقب الإجتماع لوزراء خارجية العرب أنه من المقرر أن يكون هناك اجتماعات خلال الفترة القادمة للوصل لحل واضح للقضية الفلسطينية.
وتابع وزير الخارجية سامح شكري أنه سوف يظل العمل فى الإطار الثلاثي عن طريق مصر والاردن وفلسطين وسنتواصل مع الادارة الامريكية الجديدة لتقديم الدعم.
وأوضح أن جميع الجهود لتحقيق المتطلبات المشروعة للشعب الفلسطيني، وكذلك استمرت مصر في جهودها الحثيثة لجمع الانقسام الفلسطيني في الفصائل المختلفة، التي توجه مصر لها كل الدعم، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، إلي جانب أن تحقيق التصالح الفلسطيني سينعكس على قدرة الشعب على التوصل إلي اتفاق جديد يتفق مع أهدافه وتطلعاته المشروعة.