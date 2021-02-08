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متمسكون بقرارات الشرعية الدولية.. شكري: إدارة أمريكا الجديدة سوف تنخرط في القضية الفلسطينية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:31 م
سامح شكري
سامح شكري
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هاني حسين
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الصوت العربي الواحد تم التعبير عنه من خلال الجامعة العربية مما حدد محددات الموقف العربي لحل القضية الفلسطينية، وهذا الصوت موجه لكافة أعضاء المجتمع الدولي.

وأضاف سامح شكري، في كلمة له في مؤتمر صحفي عقب اجتماع جامعة الدول العربية، "الصوت العربي واضح في تمسكه بمحددات وقرارات الشرعية الدولية وتعتبر المرجعية لوحدة الكلمة العربية والرغبة في نشرها لدى المجتمع الدولي".

وتابع سامح شكري "سوف نعمل مع كافة الشركاء ومنهم الولايات المتحدة التي تلعب دور رئيسي في القضية الفلسطينية".

وأكمل سامح شكري "أعتقد أن الادارة الجديدة الأمريكية سوف تنخرط في القريب  في بحث سبل حل دعم القضية الفلسطينية، لما لهذه القضية من أهمية وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة".

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