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أخبار العالم

أول عضو بالكونجرس يموت بسبب الفيروس.. وفاة نائب تكساس رون رايت بـ كورونا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:41 م
أول عضو بالكونجرس
أول عضو بالكونجرس يموت بسبب الفيروس المستجد
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على صالح
أصبح النائب الجمهوري عن ولاية تكساس رون رايت أول عضو في الكونجرس يموت بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا كوفيد 19.

وذكرت صحيفة دالاس مورنينج نيوز أن رايب قد توفي صباح اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن عضو الكونجرس الامريكي أيضا كان يحارب سرطان الرئة.

وسيُذكر عضو الكونجرس رايت باعتباره محافظًا دستوريًا، ووصف بيان صادر عن مكتب رايت عضو الكونجرس الراحل بأنه "كان رجل دولة".

وأضاف البيان: "كرّس رون وسوزان حياتهما للنضال من أجل الحرية الفردية، وقيم تكساس". 

وتابع "كما يعلم الأصدقاء والعائلة والعديد من ناخبيه ، حافظ رون على ذكائه وتفاؤله حتى النهاية."

وجاء في البيان أنه "على الرغم من سنوات العلاج المؤلم والمضعِف أحيانًا للسرطان، لم يفتقر رون أبدًا إلى الرغبة في النهوض والذهاب إلى العمل أو لتحفيز من حوله أو تقديم المشورة الأبوية".

وفي 21 يناير ، أصدر مكتب رايت بيانًا قال فيه إن النائب البالغ من العمر 67 عامًا ثبتت إصابته بـ  كورونا كوفيد 19.

وبعد عودته إلى تكساس بعد تصويت مجلس النواب على عزل الرئيس دونالد ترامب للمرة الثانية، علم رايت أنه وأعضاء فريقه قد تواصلوا مع شخص ثبتت إصابته بالفيروس.

وقالت صحيفة تكساس تريبيون إن رايت لم يتم تطعيمه، وتم نقله إلى المستشفى في سبتمبر بسبب مضاعفات مرض السرطان.
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