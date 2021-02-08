أول عضو بالكونجرس يموت بسبب الفيروس.. وفاة نائب تكساس رون رايت بـ كورونا

أصبح النائب الجمهوري عن ولاية تكساس رون رايت أول عضو في الكونجرس يموت بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا كوفيد 19.





وذكرت صحيفة دالاس مورنينج نيوز أن رايب قد توفي صباح اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن عضو الكونجرس الامريكي أيضا كان يحارب سرطان الرئة.





وسيُذكر عضو الكونجرس رايت باعتباره محافظًا دستوريًا، ووصف بيان صادر عن مكتب رايت عضو الكونجرس الراحل بأنه "كان رجل دولة".



