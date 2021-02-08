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تعليم

مفاجآة سارة لـ طلاب الثانوية العامة 2021 على منصة حصص مصر .. الأربعاء

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:40 م
منصة حصص مصر
منصة حصص مصر
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ياســـمين بدوي
أعلنت منصة حصص مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مفاجآة سارة لـ طلاب الثانوية العامة 2021  (الصف الثالث الثانوي) .

حيث قالت منصة حصص مصر موجهة رسالتها لطلاب الثانوية العامة : تابعونا في بث مباشر لمراجعة الوحدة الأولى من مادة الأحياء (الدرس الثاني: الحركة في الكائنات الحية)  يوم الاربعاء الموافق 10 فبراير 2021 .


وأوضحت منصة حصص مصر ، أن هذه المراجعة سوف تقدمها الأستاذة مشيرة محفوظ، والتي تعد من أشهر المعلمات المتخصصات في مجال الاحياء بوزارة التربية والتعليم .

وأعلنت منصة حصص مصر ، أن هذا البث المباشر سوف يتم اذاعته على الصفحة الرسمية لمنصة حصص مصر والتي يمكن الوصول لها من خلال الضغط هنا  ، يوم الأربعاء ١٠ فبراير، في تمام الساعة ٧ مساءً. 

وأشارت منصة حصص مصر إلى أنه سيتاح لطلاب الثانوية العامة المتابعين ، أن يتركوا تعليقات بأسئلتهم ، ليتم الاجابة عليها خلال البث.

ومن جانبها .. قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: "منصة حصص مصر توفر طرق تعلم جديدة، وشرحا سلسا للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمها معلمون خبراء في مجالهم".


وأضافت: "توفر منصة حصص مصر أيضًا، أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية".

كما تحتوي منصة حصص مصر وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.
 
ويتم تحديث المحتوى على منصة حصص مصر بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.
مفاجآة سارة لـ طلاب الثانوية العامة 2021 على منصة حصص مصر .. الأربعاء
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