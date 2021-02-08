مفاجآة سارة لـ طلاب الثانوية العامة 2021 على منصة حصص مصر .. الأربعاء

أعلنت منصة حصص مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مفاجآة سارة لـ طلاب الثانوية العامة 2021 (الصف الثالث الثانوي) .
حيث قالت منصة حصص مصر موجهة رسالتها لطلاب الثانوية العامة : تابعونا في بث مباشر لمراجعة الوحدة الأولى من مادة الأحياء (الدرس الثاني: الحركة في الكائنات الحية) يوم الاربعاء الموافق 10 فبراير 2021 .
وأوضحت منصة حصص مصر ، أن هذه المراجعة سوف تقدمها الأستاذة مشيرة محفوظ، والتي تعد من أشهر المعلمات المتخصصات في مجال الاحياء بوزارة التربية والتعليم .
وأعلنت منصة حصص مصر ، أن هذا البث المباشر سوف يتم اذاعته على الصفحة الرسمية لمنصة حصص مصر والتي يمكن الوصول لها من خلال الضغط هنا ، يوم الأربعاء ١٠ فبراير، في تمام الساعة ٧ مساءً.
وأشارت منصة حصص مصر إلى أنه سيتاح لطلاب الثانوية العامة المتابعين ، أن يتركوا تعليقات بأسئلتهم ، ليتم الاجابة عليها خلال البث.