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أخبار العالم

3 دول أوروبية تعلن طرد دبلوماسيين روس من أراضيها

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:45 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلنت كل من ألمانيا، وبولندا، والسويد، اليوم الاثنين، طرد 3 دبلوماسيين روس من أراضيها، وذلك على خلفية طرد موسكو 3 دبلوماسيين من الدول الثلاث.


واعتبرت وزارات خارجية الدول الثلاث، أن الدبلوماسيين الروس الثلاثة غير مرغوب بهم في البلاد، وذلك بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، عقب طرد روسيا لثلاثة دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.


وكان قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، برر في وقت سابق من اليوم، قرار موسكو بطرد 3 دبلوماسين أوروبيين، بسبب مشاركتهم في مظاهرات غير مصرح بها في البلاد.


وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن "طرد الدبلوماسيين كان نتيجة تصرفات بعض البعثات الأجنبية في موسكو، في سياق اضطرابات غير قانونية. أظهرت روسيا بوضوح أنها لا تتسامح مع تصرفات كهذه".
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