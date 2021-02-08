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محافظات

إيقاف أعمال بناء مخالف بأحياء الثغر في الإسكندرية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:54 م
إيقاف أعمال بناء
إيقاف أعمال بناء مخالف بأحياء الثغر في الاسكندرية
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أحمد بسيوني
شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملات لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

وشن حى العامرية ثان برئاسة الاستاذ محمود بريك حملة مكبرة للتصدي لأعمال البناء المخالف وتمكنت الحملة من ازاله مخالفة بناء عبارة عن مبنى دور ارضي بمنطقة نجع مطريد بحرى طريق الكافورى وتم ازالة المخالفة بالكامل وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.

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ونفذ حى العجمى برئاسة الاستاذ السيد موسي حملة مكبرة تمكنت من ايقاف اعمال تشوين بأحد العقارات بمنطقة بيانكى وتم التحفظ على ونش فضلًا عن إيقاف أعمال بناء بشارع الزنكلونى متفرع من ش الاهرام والتحفظ على ونش.

وفى السياق ذاته ، شن حى المنتزة اول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة ازالة فورية استهدفت تنفيذ قرارين ازالة عبارة عن سور حوائط بتقسم الشركه المتحدة تم ازالته بالكامل وكذلك ازالة سور حوائط بعزبة محسن فضلا عن ايقاف اعمال تكسير بشارع عبد الفتاح الصعيدي السيوف شماعة وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقد شدد اللواء  محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء بضروة التصدي بكل قوه وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد، والمتابعة المستمرة والمرور الدائم لشوارع ومناطق الثغر.
إيقاف أعمال بناء مخالف بأحياء الثغر في الإسكندرية
إيقاف أعمال بناء مخالف بأحياء الثغر في الإسكندرية
إيقاف أعمال بناء مخالف بأحياء الثغر في الإسكندرية
إيقاف أعمال بناء مخالف بأحياء الثغر في الإسكندرية
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