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فن

جنات تشارك جمهورها بروفات حفلة عيد الحب بدار الأوبرا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:23 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

شاركت المطربة جنات جمهورها عدة صور من استعدادات حفلها القادم بعيد الحب، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلقت قائلة: " بروفات تحضير حفلة عيد الحب مع المايسترو الفنان د.محمد الموجي وفرقته الموسيقية وبرعاية الدكتورة جيهان مرسي، كل عيد حب وانتم طيبين وايامكم كلها تبقي تفاؤل وحب 🌹🌹😍😍" .


يذكر أن المطربة المغربية جنات تستعد لإحياء حفل غنائي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من شهر فبراير الجارى في تمام الساعة الثامنة مساء، ويشاركها في الحفل كل من المطرب أحمد عفت وعازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح، وذلك ضمن حفلات عيد الحب التي تنظمها دار الأوبرا المصرية.   

 

آخر أعمال المطربة جنات تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وأخرين، كما غنت المطربة تترات عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية زهرة وأزواجها الخمسة، مذكرات سيئة السمعة ، حكايات وبنعيشها، قصص النساء في القرآن، عيون القلب.

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