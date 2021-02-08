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أخبار العالم

قائد انقلاب ميانمار يتعهد بإجراء انتخابات جديدة وتسليم السلطة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:53 م
قائد جيش ميانمار
قائد جيش ميانمار
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قسم الخارجي

أكد قائد انقلاب ميانمار في أول خطاب له منذ الاستيلاء على السلطة أن "الانتخابات ستجري" لتسليم السلطة إلى الحزب الفائز في البلاد، داعيا المواطنين  إلى إعطاء الأولوية للوقائع وليس للمشاعر.

وقال الجنرال مين أونج هلانجن قائد جيش ميانمار إن لمجلس العسكري يختلف عن الحكومات العسكرية السابقة، مؤكدا أن هناك مخالفات في انتخابات العام الماضي تم تجاهلها وأنه لا توجد منظمة فوق القانون، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف  أنه تم اختيار الوزراء المناسبين، وأن السياسة الخارجية ستبقى دون تغيير وسيتم تشجيع الدول على الاستثمار في ميانمار.

وفي وقت سابق، قال قائد الانقلاب إن الحكومة العسكرية التي تم تشكيلها بعد انقلاب الأسبوع الماضي، تسعى لإجراء تحقيق حول تزوير مزعوم خلال انتخابات العام الماضي.

واستولى جيش ميانمار على السلطة، الاثنين الماضي، بعد الإطاحة بحكومة الزعيمة أونج سان سو تشي، التي اعتقلت رفقة مسؤولين آخرين من الحزب الحاكم، حيث تم تسليم السلطة للجنرال مين أونج هلانجن.

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