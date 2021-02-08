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محافظات

انطلاق فاعليات الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع في الأقصر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:22 م
التحصين ضد الحمى
التحصين ضد الحمى القلاعية
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شمس يونس
أعلن الدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر انه فى ضوء تعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية انطلقت فاعليات برنامج الحملة القومية الاولى للتحصين بلقاح الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع .

واوضح مدير مديرية الطب البيطري ان اعمال برامج التحصين بمقابل مادى للحيوانات الكبيرة يتضمن تحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثى + حمى قلاعية احادى بقيمة 17 جنيها، و تحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثى + حمى قلاعية احادى + حمى وادى متصدع 19.50 جنيها.

وأضاف أنه بالنسبة لتحصين الحيوانات الصغيرة ( اغنام - ماعز) يتضمن تحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثى + حمى قلاعية احادى بقيمة 11 جنيها ، وتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ثلاثى + حمى قلاعية احادى + حمى وادى متصدع بتكلفة 12.25 جنيها.

وأكد بشار ان اعمال الحملة القومية  الاولى للتحصين بلقاح الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع تتم بكافة الوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة .

من جانبه حث المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر المواطنين من مربى الحيوانات على الإلتزام بجداول التطعيم والتحصين لضمان الوقاية من الأمراض الموسمية التى تصيب الحيوانات وقد تنتقل للانسان وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.
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