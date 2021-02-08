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اقتصاد

تراجع أسعار الدولار في البنوك .. اليوم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:22 م
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي

تراجعت اسعار الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين بمعدل 3 قروش علي الأقل علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.
وبلغ أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه  نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع في  بنك الاسكندرية .
"
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه لنحو 15.6 جنيه لشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنوك "ABC كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي AIB،،التجاري الدوليCIB".

بلغ  سعر الدولار  مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي اليوناني،  العقاري المصري العربي، مصر، التعمير والاسكان، عودة، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، HSBC"ـ 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، الأهلي  الكويتي، الإمارات دبي الوطني، البركة، الأهلي المتحد، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري، سايب،الكويت الوطني، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، أبوظبي الاول، الاهلي المصري،بلوم، أبوظبي الاسلامي".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه لبليع  في بنوك " العربي الافريقي الدولي، القاهرة، العربي، التجاري وفا أيجيبت".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه  نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنك  قناة السويس.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء  15.78 جنيه للبيع في بنك الاستثمار العربي.
 
وصل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه إلي 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.


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