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أخبار العالم

الفيضانات تضرب جنوب غرب فرنسا وباريس تتأهب لمواجهة الكارثة الطبيعية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:21 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
ضربت فيضانات قوية مناطق بجنوب غرب فرنسا، اليوم الاثنين، بعد أيام من هطول أمطار غزيرة، حيث بلغت مياه نهر شارونت مستوى قرب 6.20 متر وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الفيضانات اجتاحت عدة مناطق بسبب غزارة الأمطار، فيما اتخذت مناطق من بينها شرق باريس استعدادات لمواجهة الفيضانات قبل بدء الموجة الباردة المتوقعة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وبلغت مياه نهر شارونت مستوى قرب 6.20 متر وهو أعلى مستوى على الإطلاق، فيما ارتفعت المياه إلى مستوى الخصر في عدة شوارع ومستوى الركبة بأجزاء واسعة من بلدة سانت الواقعة على مسافة 115 كيلومترا شمالي بوردو وهي الأكثر تضررا جراء الفيضانات.

وأجلت السلطات الفرنسية المئات من المواطنين بعد بعد انقطاع الكهرباء بسبب تسرب المياه إلى الأقبية. ووضعت السلطات المحلية عوارض على كتل من الخرسانة حتى يستطيع السكان السير من المنازل التي غمرتها المياه إلى مناطق جافة.

ووضعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية سبع قطاعات في حالة تأهب، اليوم الإثنين من بينها شارونت-ماريتيم ومنطقتان على نهر لوار ومنطقتا السوم وواز في شمال فرنسا ومنطقة سين آيه مارن شرقي باريس.

وفي باريس، انعزلت أجزاء كثيرة من ضفة نهر السين لأيام بعدما فاض النهر عن ضفتيه لكن مستويات المياه صباح اليوم استقرت عند 4.35 متر وهو أقل من الارتفاعات التي سجلت عند 5.88 متر في يناير 2018 و6.10 متر في يونيو 2016.
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