ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

22 مليون نسمة.. مستشار رئيس الجمهورية: عودة الدراسة في التيرم الثاني يحتاج لدراسة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:15 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، إن هناك العديد من الحالات التي تعافت من فيروس كورونا، وأصيبت مرة أخرى، موضحا أن المصاب قد لا تظهر عليه أعراض المرض. 

وأضاف خلال برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية "عزة مصطفي"، "أن المتعافي يكون في جسمه أجسام مناعية، وتظل في جسمه لعدد من الشهور، ويصبح الإنسان عادي، وقد يصاب بالمرض مرة أخرى".

وأشار "عوض"، إلى أن فترة العزل يجب أن تكون 14 يومًا بعد اختفاء أعراض المرض تماما، موضحا أنه قبل أي شيء يجب أن تختفي أعراض كورونا تمامًا.

وأكد أن عدد الطلاب في مصر حوالي 22 مليون طالب؛ وعودة الدراسة في التيرم الثاني يحتاج إلى دراسة على أعلى مستوى، حيث أن الطلاب قد يتأثرون بشكل أقل ولكن ينقلون الفيروس إلي عائلاتهم مما يشكل خطورة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عوض تاج الدين: العدد المعلن يوميا لإصابات فيروس كورونا في مصر غير شامل العزل المنزلي.. ومصر ستنوع مصادر الحصول على اللقاحات

مستشار الرئيس لشئون الصحة يوضح أهمية لقاحات كورونا وتأثيرها والفئات الأولى.. شاهد

عوض تاج: بدأنا في زيادة إنتاج الأكسجين بتنسيق بين وزارة الصحة والشركات

مستشار الرئيس للصحية: دراسة إصابة المتعافين من كورونا بعد 140 يوما تحتاج بحثا

أخبار سارة.. مستشار الرئيس للصحة يكشف معلومات مهمة عن كورونا.. فيديو

مفاجأة.. تاج الدين: متلقي لقاح كورونا قد يصاب بالفيروس.. فيديو

ترشيحاتنا

أوعى الماتش يفوتك.. تردد القناة المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

السعودية.. قرار عاجل بإغلاق 10 مساجد بسبب كورونا

وأنت بتتفرج على ماتش الأهلي وميونيخ.. 3 مشروبات تساعد على الهدوء

حادث صادم.. نهاية مأساوية لفتاة على يد كلبها.. فيديو وصور

أمن الجيزة يكشف هوية صاحب محل مشويات شهير قتله 4 خفراء بطلقة في الرأس

الأهلي يؤدي عملية الإحماء استعدادا لمواجهة بايرن ميونخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة .. تحذير من زيت موجود في الجبن .. وأعراض الصرع لكل الأعمار

طريقة عمل محشي الخس للشيف عماد الخشت

وأنت بتتفرج على ماتش الأهلي وميونيخ.. 3 مشروبات تساعد على الهدوء