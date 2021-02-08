22 مليون نسمة.. مستشار رئيس الجمهورية: عودة الدراسة في التيرم الثاني يحتاج لدراسة

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، إن هناك العديد من الحالات التي تعافت من فيروس كورونا، وأصيبت مرة أخرى، موضحا أن المصاب قد لا تظهر عليه أعراض المرض.





وأضاف خلال برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية "عزة مصطفي"، "أن المتعافي يكون في جسمه أجسام مناعية، وتظل في جسمه لعدد من الشهور، ويصبح الإنسان عادي، وقد يصاب بالمرض مرة أخرى".





وأشار "عوض"، إلى أن فترة العزل يجب أن تكون 14 يومًا بعد اختفاء أعراض المرض تماما، موضحا أنه قبل أي شيء يجب أن تختفي أعراض كورونا تمامًا.





وأكد أن عدد الطلاب في مصر حوالي 22 مليون طالب؛ وعودة الدراسة في التيرم الثاني يحتاج إلى دراسة على أعلى مستوى، حيث أن الطلاب قد يتأثرون بشكل أقل ولكن ينقلون الفيروس إلي عائلاتهم مما يشكل خطورة.