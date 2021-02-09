ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تحقيقات النيابة الإدارية في عقار إسكندرية المائل: إلزام المسئولين بإزالة العقار.. واستدعاء مهندسي حي كرموز السابقين

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:07 ص
العقار
العقار
Advertisements
جودت عيد
أصدرت النيابة الإدارية بيانا بشأن التحقيقات التي يجريها المكتب الفني للننيابة بالإسكندرية في القضية المعروفة إعلاميًا بعقار "إسكندرية المائل “والكائن بمنطقة كوم الشقافة بكرموز.

وأكدت  النيابة الإدارية أنه تم  اليوم مباشرة التحقيقات والاستماع لأقوال كل من رئيسة حي غرب الإسكندرية، ومدير الإدارة الهندسية، ومسؤولة الإسكان بالحي بشأن العقار محل التحقيق وكافة الإجراءات المتخذة بشأنه منذ بناؤه بدون ترخيص في ٢٠٠٩ وحتى الأن.

وأضافت أنه عقب الانتهاء من التحقيقات قام فريق التحقيق برئاسة المستشار العاقل غريب – مدير مكتب فني الإسكندرية وبصحبته المستشار صالح أحمد سليم والمستشار  أحمد عبده خير الدين والمستشار إسلام يوسف أبو عيشه بالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة الميدانية، حيث تبين أن العقار مكون من تسعة أدوار وأن الإزالة بدأت بالفعل للحوائط والأسقف والاعمال مازالت جارية، حيث كلفت النيابة المختصين بإتمام الإزالة بالكامل تنفيذًا للقرار الصادر من السلطة المختصة بإزالته حتى سطح الأرض.

كما أمرت النيابة بتكليف مسؤولي حي غرب، بموافاة النيابة ببيانات تفصيلية عن جميع مهندسي حي غرب بالإسكندرية الذين تعاقبوا على العمل بالحي منذ عام ٢٠٠٩ حتى الآن، كما حددت جلسة تحقيق يوم الأربعاء المقبل لتفريغ محضر معاينة مديرية الإسكان بالحي والاستماع لأقوال الاستشاري الأستاذ بكلية الهندسة الذي أجرى المعاينة الفنية للعقار.

وأكدت النيابة على مراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة، على أن يشمل الفحص الشامل تراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه، وتحديد المسئولين عن تلك المخالفات وابلاغ النيابة الإدارية بكافة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الإسكندرية: إخلاء 5 عقارات بكوم الشقافة حفاظا على المواطنين

محافظ الإسكندرية: لجنة هندسية لمعاينة وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل

صدر ضده 9 قرارات إزالة.. مفاجأة بشأن عقار الاسكندرية المائل

مياه الإسكندرية: ضعف وانقطاع المياه غرب المحافظة اليوم

رئيس حى غرب الإسكندرية: جميع عقارات شارع أبو الحسن بكوم الشقافة مائلة

أخبار التوك شو| السيسي يكشف خطة الدولة في التعامل مع أزمة سد النهضة.. نسبة علاوات الموظفين والمعاشات.. وعقوبة إتلاف الملصق الإلكتروني أو عدم وضعه

ترشيحاتنا

لـ 5 أسباب .. دراسة تحذر من ارتداء الجوارب أثناء النوم

يهدد بجائحة جديدة .. مرض فتاك مجهول المصدر يقتل 15 شخصًا في تنزانيا

انتبه .. أعراض جديدة تشير لـ عدوى كورونا

في دمياط .. استخراج جثة متوفى بـ كورونا بعد دفنها لسبب غريب

على غير العادة.. رضا عبد العال يشيد بأداء الأهلي أمام بايرن ميونخ

أول رد فعل لـ الشناوي عن مباراة الأهلي والبايرن.. شاهد

Advertisements

على غير العادة.. رضا عبد العال يشيد بأداء الأهلي أمام بايرن ميونخ

أوعى الماتش يفوتك.. تردد القناة المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

أمن الجيزة يكشف هوية صاحب محل مشويات شهير قتله 4 خفراء بطلقة في الرأس

تعرف على موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية

الإخواني صابر مشهور: "أنا أفهم في الإسلام أكثر من عمر بن الخطاب".. والديهي: "مخه لسع"

طائرة مصرية تعود من الأجواء بعد تعرض قائد الرحلة لأزمة صحية

شوبير: مباراة مصر المقاصة وسيراميكا كليوباترا شهدت كوميديا تحكيمية أجمل من أفلام ومسرحيات عادل إمام

مفاجأة عن دواء جديد لعلاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا.. فيديو

مروحناش الاستاد.. رضا عبد العال معلقا على هزيمة الأهلي بثنائية

وزير التعليم: تابعوا كل ما يخص منهج «القيم واحترام الآخر» عبر هذا الرابط

طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة علي معلول وموقفه من مباراة بالميراس

الاتفاق قبل الملء .. الاتحاد الأوروبي يساند موقف مصر والسودان حيال سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وحش نيسان القادم.. كيكس 2021

شاهد .. كيا CV كروس أوفر الكهربائية أثناء اختبارها

اكتشاف سر الحركة الجانبية للثعابين وتسخيرها في خدمة تطور الروبوتات مستقبلا | صور