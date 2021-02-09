تحقيقات النيابة الإدارية في عقار إسكندرية المائل: إلزام المسئولين بإزالة العقار.. واستدعاء مهندسي حي كرموز السابقين

أصدرت النيابة الإدارية بيانا بشأن التحقيقات التي يجريها المكتب الفني للننيابة بالإسكندرية في القضية المعروفة إعلاميًا بعقار "إسكندرية المائل “والكائن بمنطقة كوم الشقافة بكرموز.





وأكدت النيابة الإدارية أنه تم اليوم مباشرة التحقيقات والاستماع لأقوال كل من رئيسة حي غرب الإسكندرية، ومدير الإدارة الهندسية، ومسؤولة الإسكان بالحي بشأن العقار محل التحقيق وكافة الإجراءات المتخذة بشأنه منذ بناؤه بدون ترخيص في ٢٠٠٩ وحتى الأن.





وأضافت أنه عقب الانتهاء من التحقيقات قام فريق التحقيق برئاسة المستشار العاقل غريب – مدير مكتب فني الإسكندرية وبصحبته المستشار صالح أحمد سليم والمستشار أحمد عبده خير الدين والمستشار إسلام يوسف أبو عيشه بالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة الميدانية، حيث تبين أن العقار مكون من تسعة أدوار وأن الإزالة بدأت بالفعل للحوائط والأسقف والاعمال مازالت جارية، حيث كلفت النيابة المختصين بإتمام الإزالة بالكامل تنفيذًا للقرار الصادر من السلطة المختصة بإزالته حتى سطح الأرض.





كما أمرت النيابة بتكليف مسؤولي حي غرب، بموافاة النيابة ببيانات تفصيلية عن جميع مهندسي حي غرب بالإسكندرية الذين تعاقبوا على العمل بالحي منذ عام ٢٠٠٩ حتى الآن، كما حددت جلسة تحقيق يوم الأربعاء المقبل لتفريغ محضر معاينة مديرية الإسكان بالحي والاستماع لأقوال الاستشاري الأستاذ بكلية الهندسة الذي أجرى المعاينة الفنية للعقار.





وأكدت النيابة على مراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة، على أن يشمل الفحص الشامل تراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه، وتحديد المسئولين عن تلك المخالفات وابلاغ النيابة الإدارية بكافة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد.